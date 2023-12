Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. Ödül töreninde giymişti

Harpers'r Bazaar'ın her yıl düzenlediği "Women of the Year Adwards"da Yılın Erkeği ödülünün sahibi olan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile geceye katılan Sinem Kobal güzelliğiyle gündem oldu.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti katıldıkları ödül töreninde ihanet iddialarına inat el ele göz gözeydi.

1.690 dolar (48,887 Türk lirası) değerindeki kırmızı elbisesiyle tüm gece Kenan İmirzalıoğlu'nun yanında parlayan Sinem Kobal'a "Siyah çorap dışında enfes", "Gittikçe cesurlaşıyor kadın", "Kadın çok tarz" yorumları yağdı.