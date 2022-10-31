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TOKİ’nin toplam reklam giderleri 36 milyon lira. Sadece AKP’ye yakın bir ajansa 8.5 milyon lira vermiş

Halkın konut ihtiyacını karşılamak için kurulan ve 4 milyar TL’nin üzerinde para harcanan millet bahçeleri ile için TOKİ’nin reklam harcamaları gündeme geldi. Yönetimin reklam ve tanıtım için AKP referanslı şirketlere toplam 36,4 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 08:57
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TOKİ'nin reklam için harcadığı para ortaya çıktı. AKP’ye yakın bir ajansa 8.5 milyon lira ödemiş

TOKİ’nin toplam reklam giderleri 36 milyon lira. Sadece AKP’ye yakın bir ajansa 8.5 milyon lira vermiş
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Dar gelirli vatandaşlara ucuz konut sağlamak amacıyla kurulan fakat millet bahçeleri başta olmak üzere fahiş harcamaları nedeniyle tartışma konusu olan TOKİ’nin reklam ve tanıtım için harcadığı paralar gündem oldu. TOKİ’nin Aralık 2017 ile Mart 2022 arasındaki dönemde reklam ve tanıtım harcamasının toplamının 36,4 milyon TL olarak hesaplandığı ortaya çıktı.

TOKİ’nin reklam panoları giydirme, TV tanıtımları ve gazete ilanlarını da içeren reklam ve tanıtımını BirGün Gazetesi ortaya çıkardı. Aralık 2017 itibarıyla TOKİ’nin reklam ve tanıtım için harcadığı toplam paranın detaylarına ulaşıldı.

AKP REFERANSLI ŞİRKET

Aralık 2017 ve Mart 2022 arasındaki dönemde TOKİ tarafından reklam ve tanıtıma yönelik toplam beş ihale sonuçlandırıldı.

Sözleşme bedelleri toplamı 36,4 milyon TL olan ihalelerden en maliyetlisi referansları arasında AKP’yi gösteren TAB Tanıtım Organizasyon Dijital Reklam Güvenlik Sistemleri İnşaat Sanayi Limited Şirketi’ne gitti. Şirket ile TOKİ arasında tanıtım ihalesi kapsamında 13 Ocak 2022 tarihinde 8,5 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı ortaya çıktı.

TOKİ’nin reklam ve tanıtım ihalesi verdiği diğer şirketler ve ihalelerin sözleşme bedelleri ise şöyle sıralandı:

Reklam için on milyonlarca lira harcayan TOKİ, millet bahçesi inşaatlarına da para döküyor. 2022’nin Ocak-Temmuz döneminde millet bahçeleri için 4 milyar TL’nin üzerinde para harcayan TOKİ’nin inşa ettirdiği yüksek maliyetli millet bahçelerinden bazıları şöyle sıralanıyor:

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AKM
31.10.2022 09:25
TOKİ'min reklama ihtiyacımı var Allah aşkına hangi yandaşa nasıl ne şekilde para dağıtalım politikasıdır bu vatandaşı soyma politikası buna denir 6 masa uyuma i  
 
Asker
31.10.2022 09:16
Resmen ülke soyuluyor Türk milleti seyrediyor bunlar için Türk milleti önemli değil bir avuç yandaşı nasıl zengin ederiz bunların tek derdi bu.  
 
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