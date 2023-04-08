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Siopis taraftarlardan özür diledi

Manolis Siopis, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 22:55
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Siopis'ten flaş açıklamalar

Siopis taraftarlardan özür diledi
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Süper Lig'de Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya 2-0 yenilmesinin ardından orta saha oyuncularından Siopis, maç sonrası konuştu.

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM"
Taraftarlardan özür dilediklerini belirten Siopis, maç sonu açıklamasında şu sözleri kullandı: "Aslında maç hakkında çok fazla şey söylemek istemiyorum. Kulübümüzün içinde bulunduğu durum çok zor bir durum. Bu durumu tersine çevirmek için çalışıyoruz. Maç hakkında söyleyebileceğim tek şey, buraya gelen ve bizi destekleyen taraftarımızdan özür dilemek olur"

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