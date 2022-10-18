Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sansür yasası'nı onayladı

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak da bilinen düzenlemede yer alan 29. madde gerçeğe aykırı bilgi yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Madde ile yeni bir suç da tanımlanıyor. Türk Ceza Kanunu'na dezenformasyonla ilgili "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklenmiş olacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyetlerine ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.