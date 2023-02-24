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Şırnak'ta bir fabrika alev alev yandı

Şırnak’ta bulunan organize sanayi sitesinde bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada ağır hasar meydana geldi. 

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:10
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Şırnak'ta bir fabrika küle döndü

Şırnak'ta bir fabrika alev alev yandı
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İHA'nın haberine göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinde organize sanayi sitesinde çıkan yangın, bir fabrikayı küle çevirdi. Ekipler, 5 saattir yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Alınan bilgilere göre, Cizre'de bulunan organize sanayi sitesinde bir fabrikada yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fabrikada cam, pencere, kapı gibi plastik ürünlerin üretilip bulunmasının yangının şiddetini artırdığı görüldü.

Fabrika çalışanı Halit Çanda, içeride hammadde çuvalları olduğunu belirterek, “Strafor ürünleri, yüklü miktarda PVC ürünleri vardı. Saat 04.00 sularında alevlenmiş. İçeride kullanılmamış 2 tır saf hammadde vardı. 3-4 tıra yakın plastik vardı” dedi.

Yangından can kaybı yaşanmazken, fabrikada ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin yangın kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin hazırlanacak raporda belirleneceği öğrenildi.

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