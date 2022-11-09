İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. Yılında 10 Kasım’da tüm yurtta anılacak.

Türkiye’de son yıllarda yapılan anlamlı 10 Kasım videolarına bir yenisi daha eklendi.

Türkiye’nin en köklü şirketlerinden Şişecam, bu 10 Kasım’da Ulu Önder’i, hazırladığı çok özel bir filmle andı.

4028 ÇEKİÇ DARBESİYLE CAMDAN ATATÜRK PORTRESİ

Çekiç darbeleriyle cam yüzeyini kırarak çok özel bir teknikle oluşturduğu portrelerle dünya çapında ses getiren İsviçreli sanatçı Simon Berger, Şişecam’ın #Paramparça filmi için Atatürk’ün ikonik bir portresini cam üstüne vurduğu 4028 çekiç darbesiyle ölümsüzleştirdi.

İşte o görüntüler: