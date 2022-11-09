9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu

İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu

Türkiye’nin en köklü şirketlerinden Şişecam, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü çok özel bir 10 Kasım filmi ile andı. Dünyaca ünlü İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger’in, 4028 çekiç darbesiyle yarattığı Atatürk portresi izleyen herkesi gözyaşlarına boğdu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:18
Takip Et

Şişecam'dan muazzam 10 Kasım videosu. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu. Helal olsun bunu yaptıranlara

İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
+
Aa
-

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. Yılında 10 Kasım’da tüm yurtta anılacak.

Türkiye’de son yıllarda yapılan anlamlı 10 Kasım videolarına bir yenisi daha eklendi.

Türkiye’nin en köklü şirketlerinden Şişecam, bu 10 Kasım’da Ulu Önder’i, hazırladığı çok özel bir filmle andı.

4028 ÇEKİÇ DARBESİYLE CAMDAN ATATÜRK PORTRESİ

Çekiç darbeleriyle cam yüzeyini kırarak çok özel bir teknikle oluşturduğu portrelerle dünya çapında ses getiren İsviçreli sanatçı Simon Berger, Şişecam’ın #Paramparça filmi için Atatürk’ün ikonik bir portresini cam üstüne vurduğu 4028 çekiç darbesiyle ölümsüzleştirdi.

İşte o görüntüler:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
3
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
4
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
5
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
7
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Balık Ayhan Gelecek Partisi’ne katıldı
﻿Balık Ayhan Gelecek Partisi’ne katıldı
﻿Balık Ayhan Gelecek Partisi’ne katıldı
﻿Başsavcı vekili oğlunu cinayete azmettiren sanık hakkında mütalaa açıklandı
﻿Başsavcı vekili oğlunu cinayete azmettiren sanık hakkında mütalaa açıklandı
﻿Başsavcı vekili oğlunu cinayete azmettiren sanık hakkında mütalaa açıklandı
﻿Cinsel saldırı failine 18 buçuk yıl hapis
﻿Cinsel saldırı failine 18 buçuk yıl hapis
﻿Cinsel saldırı failine 18 buçuk yıl hapis
﻿Edirne’de, evde havan topu mermisi ele geçirildi
﻿Edirne’de, evde havan topu mermisi ele geçirildi
﻿Edirne’de, evde havan topu mermisi ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.