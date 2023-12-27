Şişli’de yılbaşı öncesi asayiş uygulaması. 3 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Şişli’de yılbaşı öncesi asayiş uygulaması. 3 kişi yakalandı
Şişli’de yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada arama kaydı bulunan 2 şüpheli ve 1 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yılbaşı öncesinde geniş kapsamlı asayiş uygulamaları başlatıldı. Bu kapsamda, yeni yıl öncesi Şişli'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerden ekipler yer aldı.

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Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Okmeydanı Kalekol noktasında toplanan 130 personelle uygulama öncesi bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından, ekipler kalekoldan çıkarak görev noktalarına yerleşti. Dev asayiş uygulamasında, ilçenin önemli noktalarında giriş çıkışlar tutuldu.

İhbarların yoğun olduğu Okmeydanı’ndaki uygulama noktalarında görevli Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın vatandaşları bilgilendirmek için hazır bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamalarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 şahısla, 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Şişli’de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

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