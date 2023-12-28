Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti ortaya çıktı. Sofranıza bu yemekleri koyamayacaksınız

Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti ortaya çıktı. Sofranıza bu yemekleri koyamayacaksınız
Yılbaşına günler kala ailesi ve yakınlarıyla yeni yılı kutlamak isteyenler için kara haber geldi. Geçen yıla göre bazı gıda ürünlerindeki fiyat artışı gözler önüne serildi.

2023’ün bitip 2024’ün girmesine 3 gün kaldı. Vatandaşlardan bazıları yeni yılı meydanlarda ve eğlence lokasyonlarında kutlamayı planlarken, bazıları ise ailesi veya yakınları ile evde geçirmeyi düşünüyor.

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Ancak yeni yıla evde girecekler için kötü haber verildi. Bu yılbaşında kutlama sofralarının maliyeti yüz güldürmeyecek.

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Bazı gıda ürünlerinin 2022 ve 2023’teki fiyatları şöyle kıyaslandı:

İthal peynir (150 gr) 2022: 49 TL 2023: 99 TL

Kuruyemiş (400 gr) 2022: 34,5 TL 2023: 49 TL

Kıyma (1 kg) 2022:89 TL 2023: 300 TL

Cips (Büyük paket) 2022: 17,75 TL 2023: 36,5 TL

Meyveli içecek (1 lt) 2022: 8,5 2023: 12,5

Zeytin (1 kg) 2022: 55 TL 2023: 99,90 TL

Yoğurt (5 kg) 2022: 95 TL 2023:119 TL

Çikolatalı sos (2 paket) 2022: 17,50 2023: 29,75

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