Sitenin havuzunda yakınlaşan komşularını kameraya kaydedip TikTok'ta ifşa etti: Bu çok iğrenç

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sitenin havuzunda yakınlaşan komşularını kameraya kaydedip TikTok'ta ifşa etti: Bu çok iğrenç

Starr Bella kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, yaşadığı sitenin havuzunda komşularının uygunsuz hareketlerde bulunması üzerine bu anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada ifşa etti

O sırada evinin balkonundan komşularına bağıran Bella, "Bu çok iğrenç. Güvenliğe haber verdim. Hemen oradan çıkın." dedi.

Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir sitede gerçekleşti ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaştı.

sitenin-havuzunda-yakinlasan-komsularini-kameraya-kaydedip-ifsa-etti-bu-cok-igrenc-3.jpg

Videoda, Bella’nın apartmanın üçüncü katındaki balkonundan, sitenin havuzunda uygunsuz hareketlerde bulunan komşularını azarladığı görülüyor.

TikTok'ta viral olan videoda Bella, havuz çevresinde kimsenin olmamasına rağmen çocukların bu havuzu kullandığını belirterek durumu güvenliğe bildirdi. Görüntülere binlerce yorum yapıldı.

sitenin-havuzunda-yakinlasan-komsularini-kameraya-kaydedip-ifsa-etti-bu-cok-igrenc-4.jpg

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir şeye tanık olmak gerçekten çok iğrenç," yorumunu yazdı. Başka bir kullanıcı ise, "Ben de hemen güvenliğe haber verirdim." şeklinde bir yorum yaptı.

Son Haberler
Keneden sonra yeni tehlike Sarıkız Örümceği Yerel Haberler
Keneden sonra yeni tehlike Sarıkız Örümceği
Üç gündür kayıp olan belediye işçisinin cansız bedeni bulundu Yerel Haberler
Üç gündür kayıp olan belediye işçisinin cansız bedeni bulundu
UFO'lar bu kez Antalya'da ortaya çıktı. Ünlü gazeteci saniye saniye paylaştı Gündem
UFO'lar bu kez Antalya'da ortaya çıktı. Ünlü gazeteci saniye saniye paylaştı
78 yaşındaki Lucescu'nun yeni takımı belli oldu Spor
78 yaşındaki Lucescu'nun yeni takımı belli oldu
Yatırım yapanlar ecel terleri dökecek. KAP duyurdu resmen el konuldu Ekonomi
Yatırım yapanlar ecel terleri dökecek. KAP duyurdu resmen el konuldu
Arda Güler havalara uçurdu Spor
Arda Güler havalara uçurdu