Sitenin havuzunda yakınlaşan komşularını kameraya kaydedip TikTok'ta ifşa etti: Bu çok iğrenç

O sırada evinin balkonundan komşularına bağıran Bella, "Bu çok iğrenç. Güvenliğe haber verdim. Hemen oradan çıkın." dedi.

Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir sitede gerçekleşti ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Videoda, Bella’nın apartmanın üçüncü katındaki balkonundan, sitenin havuzunda uygunsuz hareketlerde bulunan komşularını azarladığı görülüyor.

TikTok'ta viral olan videoda Bella, havuz çevresinde kimsenin olmamasına rağmen çocukların bu havuzu kullandığını belirterek durumu güvenliğe bildirdi. Görüntülere binlerce yorum yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir şeye tanık olmak gerçekten çok iğrenç," yorumunu yazdı. Başka bir kullanıcı ise, "Ben de hemen güvenliğe haber verirdim." şeklinde bir yorum yaptı.