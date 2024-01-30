Sivasspor ayrılığı açıkladı

Sivasspor sezon başında 100 bin euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor’dan transfer edilen Abdülkadir Parmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yiğidolardan ayrılığa ilişkin yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Abdulkadir Parmak arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir Abdulkadir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Sivasspor kariyerinde 12 resmi maçta forma giyen Abdülkadir Parmak 1 asist kaydetti.