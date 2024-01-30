Sivasspor ayrılığı açıkladı

Mine Akcan
Sivasspor ayrılığı açıkladı
Sivasspor sezon başında transfer edilen Abdülkadir Parmak ile yollarını ayırdı.

Sivasspor sezon başında 100 bin euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor’dan transfer edilen Abdülkadir Parmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Yiğidolardan ayrılığa ilişkin yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Abdulkadir Parmak arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir Abdulkadir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI
Sivasspor kariyerinde 12 resmi maçta forma giyen Abdülkadir Parmak 1 asist kaydetti.

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