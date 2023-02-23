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Rıza Çalımbay: Her maçta gözyaşı olacak

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının bugünkü antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:32
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Sivasspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Rıza Çalımbay: Her maçta gözyaşı olacak
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, depremler nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Depremin ardından tüm Türkiye'nin duyarlılık örneği göstermesine sevindiğini dile getiren Çalımbay, "Herkes elinden gelen yardımı yaptı. Dünya yardım etti, tüm ülkeler yanımızda oldu. Çok üzgünüz, inşallah böyle acıları bir daha yaşamayız." diye konuştu.

Depremden sonra futbol konuşmanın zor olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Hala sıkıntılar bitmedi, orada yaşayanların sıkıntıları şimdi başlıyor. Burada da devletimiz mutlaka olaya el koyacaktır. Acılar biraz dindikten sonra da futbola başlamamız gerekiyor. O da tabii ki olması gereken bir şey ama belli bir sürenin olması gerekiyor, süre doğru mu onu bilemiyoruz. Karmakarışık olduk, lig de karmakarışık, her şey karmakarışık olacak. Baktığınız zaman bazı maçlar oynanmayacak, işte bizim oynayacağımız Hatay maçı var. Gaziantep'le oynayacağımız kupa maçı var. Üzücü bir lig olacak. Her maça çıktığımızda saygı duruşunda herkeste gözyaşı, sıkıntı olacak."

Kırmızı-beyazlı ekibi yoğun maç trafiğinin beklediğine değinen Çalımbay, iyi hazırlanmaya çalıştıklarını cumartesi günü Sivas Belediyespor ile hazırlık maçı yapacaklarını belirtti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı sahada oynan çift kale maçla tamamladı.

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