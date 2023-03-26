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Rıza Çalımbay: Bizim en büyük sıkıntımız bu

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu belirtirken, en büyük sıkıntılarının ne olduğunu da açıkladı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 13:26
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Sivasspor Türkiye Kupası'nı yeniden kazanmak istiyor

Rıza Çalımbay: Bizim en büyük sıkıntımız bu
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Türkiye Kupası'nın en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde güzel işler yaptıklarını aktardı.

Avrupa kupalarında ve ligdeki yoğun maç programları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten Çalımbay, "Elimizden geldiğince güzel işler yapmaya çalıştık, yaptık da. Ülkemize çok puanlar kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Anadolu takımı olarak üst üste Avrupa'ya gitmenin büyük başarı olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Hem taraftarımıza hem de Türkiye'ye güzel maçlar seyrettirdik. Anadolu takımı olarak mükemmel işler yaptık. Oyuncularıma tek tek teşekkür ettim, gerçekten güzel günler yaşattılar. İnşallah önümüzdeki yıl da aynı şekilde devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Çalımbay, milli maçlar nedeniyle lige verilen aralarda hazırlık maçı yapmakta sıkıntı yaşadıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Hazırlık maçı oynamamız gerekiyor, şu anda bile oynayamıyoruz. Çevremizde oynayabileceğimiz bir takım yok, bizim en büyük sıkıntımız bu. Maç yapamamamız bizim aleyhimize oluyor. En yakın olan Tokatspor ve Sivas Belediyespor ile oynuyoruz. Kayserispor ile yoğunluk nedeniyle anlaşamıyoruz. Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda başarılı olmayı hedefledik. Ligde iyi yerlere geleceğiz, buna yürekten inanıyorum ve takımıma da güveniyorum. Türkiye Kupası en büyük hedeflerimizden bir tanesi."

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