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Sivasspor'da Dia Saba krizi

Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Dia Saba, Dünya Kupası arasında sorun çıkardı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 09:56
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Sivasspor yönetimi Dia Saba krizini çözmeye çalışıyor

Sivasspor'da Dia Saba krizi
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Sivasspor ’un bu sezonki yıldız isimlerinden Dia Sabia, ailevi sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Sivasspor Yönetimi, sezon sonuna kadar takımda kalması için ikna etmeye çalışıyor.

Dia Sabia, bu sezon 17 maçta 5 gol, 5 asistle takımın en etkili oyuncusu olarak ön plana çıktı. Sezon başında transfer edilirken kenti gezen, ancak eşini Sivas’a gelmeye ikna edemeyen Dia Sabia, bu süreci yalnız geçirmişti. Eşi kente gelmediği için mutsuz olan Dia Sabia’nın takımdan ayrılma kararı almasında bu durumun etkili olduğu öğrenildi.

MENAJERİ ÇAĞIRILDI
Oyuncunun menajeriyle İstanbul’da bir görüşme yapacak olan Yiğidolar’ın sorunu ortadan kaldırmak için şartları zorlayacağı ifade edildi. Dia Sabia’nın adı son dönemde Arap Yarımadası’ndan da takımlarla anılmıştı.

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