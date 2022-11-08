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  • Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe'ye kaybetmek için neler yaptığını açıkladı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe'ye kaybetmek için neler yaptığını açıkladı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

Adam ÜLKER Stadı'nda sahada. Maçta varlığıyla yokluğu belli değil...

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:44
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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'ın Fenerbahçe'ye kaybetmek için neler yaptığını Tansu Sarı açıkladı

Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe'ye kaybetmek için neler yaptığını açıkladı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı
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Pozisyona bile girmiyor;

Mücadele etmiyor...

Sivassporlu Ziya Erdal'a yaptığı 2 gereksiz hamleyle

Kırmızı kart görüp oyundan atılıyor

Cahil taraftar ise

Hakem Hüseyin Göçek'e saydırıp

Onu alkışlıyor...

23 Kasım'da Belçika Dünya Kupası'nda 

Kanada'yla oynayacak

Onun bedeni Kadıköy'de

Ruhu Katar'da;

Belçika Milli Takımı'nda...

Michy Batshuayi bugün

Fenerbahçe camiasına ihanet etmiştir..

Takımı eksik bırakmıştır... 

Beşiktaş'tan gönderilmiş adama para sayıp

Bonservisini alanlar en büyük suçludur...

Peki bunlar olurken Başkan Ali Koç nerede?

Top oynarken ayak baş parmağı "uf" olmuş... 

Top oynamak 55 yaşındaki adamın neyine ise... 

Ali Koç eğer gerçekten Fenerbahçe'nin Başkanı'ysa

Michy Batshuayi'yi hemen göndermelidir..

Zira Fenerbahçe Spor Kulübü kimsenin babasının çiftliği değildir...

Sivas maçına geçersek;

Geçtiğimiz hafta 5 gol atılan İstanbulspor maçında 

"Fenerbahçe iyi takım değil;

Jorge Jesus yanlış tercihler yapıyor" dedim;

Tepki de aldım...

Bugünkü maçta da

Aynı anda hem İrfan Can Kahveci;

Hem Emre Mor;

Hem Enner Valencia;

Hem de Michy Batshuayi bir arada olmaz..

Bunlardan sadece 2'si sahada olur...

Sol tarafa Diego Rossi'yi atarsın; 

Keyfine bakarsın.... 

Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'nin cılız vuruşlarını

Kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı...

Süper Lig'de 29 puan;

Yani 13 haftada 10 maç kaybeden 

Rakip Sivasspor ise evlere şenlik...

Bakmayın Avrupa'da "kazara" tur atladıklarına...

Tamamen şans yardım etti...

Hala bu takımın sağ beki Robin Yalçın;

Sol bekleri Ziya Erdal ve Uğur Çiftçi;

Stoperi Caner Osmanpaşa

Ve kalecisi Ali Şaşal Vural'sa durup düşüneceksiniz... 

Orta sahanın beyni Isaac Cofie kadroda yok;

Ne olduğu belli değil...

Yedek soyundurulan Hakan Arslan;

 50 tane Kader Keita eder... 

Geçen sene Paderborn'a gönderilen;

Ancak ne hikmetse bu sezon geri alınan

"Bulunmaz Hint Kumaşı" muamelesi yapılan

"Boncuklu" Robin Yalçın'ın;

Ezgjan Alioski'ye yaptığı gereksiz hamleye

Hakem Hüseyin Göçek "PENALTI" dedi

Enner Valencia gole çevirdi

Fenerbahçe 1-0 kazandı...  

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'sa

Kaybetmek için ne gerekiyorsa yaptı...

Mevcut Sivasspor kadrosunda

Dimitrios Goutas; Hakan Arslan

Ve Clinton N'Jie mutlaka kadroda olmalı... 

Mutlak surette savunma tarafına takviyeler yapılmalı...

Koskoca takımın sakat Murat Paluli dışında sağ beki yok;

Olacak şey değil... 

Rıza Çalımbay'ın maçın son anlarında

Karol Angielski'yi oyuna alıp forveti çiftlemesi de yanlıştı...

Sonuç olarak Fenerbahçe Robin Yalçın'ın ikramı sonrası kazandığı penaltıyla

Sivasspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi olurken galibiyeti yine haketmedi...

Gelecek hafta Giresunspor'u da yenerek liderliklerini pekiştirecekleri kanısındayım...

İki takıma da da başarılar diliyorum....

(Tansu Sarı)

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