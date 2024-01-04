Fenerbahçe kupada finale yükseldi

Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.

Balıkesir’in ev sahipliğinde Şehit Turgut Solak Salonu'nda oynanan mücadeleyi 93-86 kazanan Sarı-Lacivertli ekip, adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding'te 5 oyuncu çift haneli skor üretti.

Emma Meesseman 22 takımın en skoreri olurken, Kayla McBride ile Alperi Onar 19’ar, Natasha Howard 13, Sevgi Uzun da 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

OGM Ormanspor'da Dantas'ın attığı 33 sayı mağlubiyeti önleyemedi.

Fenerbahçe'nin rakibi ÇBK Mersin-Beşiktaş maçının galibi olacak.

Final mücadelesi yarın saat 19.00’da başlayacak.



Fenerbahçe Alagöz Holding: 93 - OGM Ormanspor: : 86

Salon: Şehit Turgut Solak

Hakemler: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 22, Alperi Onar 19, Mcbride 19, Howard 13, Sevgi Uzun 11, Anderson 6, İdil Saçalır 3, Selin Rahcel Gül, Tilbe Şenyürek,

OGM Ormanspor: Dantas 33, Onyenwere 18, Sutton 15, Gökşen Fitik 14, Esra Ural Topuz 6, Doğa Adıcan, Banu Şimşek, Katanic

1. Periyot: 26-24

Devre: 50-39

3. Periyot: 70-58