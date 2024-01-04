Beşiktaş'ın yeni hocası van Bronckhorst geliyor. Molukkan kökenli annenin oğlu Hollanda'yı nasıl büyüledi? Eşi Marieke ile yaptıkları büyük iş ortaya çıktı

Van Bronckhorst geldiğinde Beşiktaş'ta çok şey değişecek, bu belli.

Çünkü çalıştığı her takıma enerji, hareket, neşe kattığı biliniyor.

Bir sevdası daha var Giovanni van Bronckhorst'un. Bu sevdasında yalnız değil, eşi Marieke de ona eşlik ediyor.

Bunu açıklamadan önce geçmişine bir bakalım.

KİMDİR BU VAN BORNCKHORST?

Hayatına kısaca göz alatım.

Giovanni van Bronckhorst, 1975 yılında Hollanda'nın Rotterdam kendinde doğdu.

Babası Endonezya-Hollandalı. Victor van Bronckhorst.

Annesi ise Molukkan kökenli. Fransien Sapulette.

"Molukkan de neresi?" diyenlere kısaca açıklayalım. Molukkanlar Endonezya'nın doğusundaki Maluku adalarında yaşayanlara deniliyor.

Daha ilk adımlarını attığında babasının "Futbolcu olacak bu" dediği rivayet edilir. Zaten 6 yaşında Rotterdam'ın Linker Maas Oever isimli genç yetenekleri bulan kulüpte başladı futbola. Daha sonra gittiği Feyenoord'da daha 15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladı.

Merdivenleri hızla çıktı sonra.

Babası haklı çıkmıştı, müthiş bir yeteneği vardı. Arsenal, Glasgow Rangers, Barcelona gibi takımlarda oynadı. Hollanda Milli Takımı'nın defalarca kez formasını giydi, kaptanlığını yaptı. Defansta oynamasına rağmen özellikle uzaktan attığı gollerle dikkat çekti.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yaptı. Hem futbolculuğunda, hem de teknik direktörlüğüne şampiyonluklar yaşadı, kupalar kaldırdı.

Ama hayatı sadece futbol değildi.

Giovanni'nin bir de aşkı vardı: Marieke. Hem de okul yıllarında başlayan bir aşktı bu. İki de oğulları oldu sonra. Dünya bir yana ailesi bir yanaydı. Hatta bol para karşılığı gittiği Çin'de aile hasretine dayanamadı, geri döndü.

Ve... Eşiyle birlikte tutkuları Hollanda'yı asıl büyüleyen yanlarıydı.

Çocuklar için bir vakıf kurdular.

Bu vakıf hala yaşıyor, çalışıyor.

Küçükleri spora teşvik ediyorlar, kimsesizlerin elini tutup destek oluyorlar, mülteci çocukların topluma uyumunu sağlamaya çalışıyorlar.

Glasgow'da çalışırken İskoçya'da da faaliyet göstermişler vakıf olarak. Türkiye'ye de taşıyacağına kesin gözüyle bakılıyor.