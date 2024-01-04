Trabzonspor'un yıldızı Beşiktaş'a gidiyor. Hasan Arat'tan bomba transfer

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Trabzonspor'un yıldızı Beşiktaş'a gidiyor. Hasan Arat'tan bomba transfer
Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bakasetas için teklifini yaptı. Görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor’da takımdan ayrılmak istediği bilinen ve bu yüzden de sözleşme yenileme tekliflerine olumlu dönüş yapmayan Anastasios Bakasetas ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hasan Arat yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş’ın Yunan futbolcuya talip olduğu öne sürüldü.

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İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ederken Trabzonspor’un sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılacak olan Yunan futbolcuyu makul bir fiyat karşılığında takımdan göndermek istediği iddia edildi.

Siyah-beyazlıların Karadeniz ekibine yaptığı ilk teklifin yeterli bulunmadığı ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ise gelen bilgiler arasında.

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2021 yılının ara transfer döneminde katıldığı Trabzonspor’la Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bakasetas bordo-mavili formayla çıktığı 119 maçta 33 gol 23 asist kaydetti

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