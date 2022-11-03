Sivas'ta korkutan yangın! Görenlerin yürekleri ağzına geldi

İHA'nın haberine göre; Edinilen bilgilere göre, yangın Sivas'ın merkeze bağlı İşhan köyünde meydana geldi. İ.G.'ye ait kafenin çatı katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

