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Kilo vermek isteyen genç kız ölümden döndü. Sosyal medya hayatından ediyordu

Sivas’ta genç bir kız kilo vermek için sosyal medyadan gördüğü bitkisel tozu kullanınca ölümden döndü.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 14:20
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Sivas’ta zayıflamak isteyen Ceren Karabulut hastanelik oldu. Bitkisel ilaç hayatından ediyordu

Kilo vermek isteyen genç kız ölümden döndü. Sosyal medya hayatından ediyordu
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İHA’nın haberine göre, Sivas’ta üniversite okuyan Ceren Karabulut isimli genç kız, fazla kilolarından şikayetçi olduğu için hızlı bir şekilde zayıflamak istedi. O sırada kolay kilo vermenin yollarını arayan genç kızın dikkatini, sosyal medyada bitkisel olduğu iddia edilen zayıflama tozu çekti. Bir aktara giderek tozu temin eden genç kız tarif edildiği gibi tozu kullanmaya başladı.

HASTANELİK OLDU

3 gün süren kullanımın ardından gece saatlerinde kaldığı yurtta fenalaşan Karabulut, arkadaşlarının durumu sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından, baş ağrısı, mide bulantısı ve tansiyon düşüklüğü şikayetleriyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tahlillerin ardından karaciğer değerleri normalin üzerinde görüldü.

Doktorun zayıflama tozunu kullanmaya devam ettiği takdirde karaciğerinin iflas edeceğini söylemesinin ardından şok yaşayan genç kız, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

“KARACİĞERİMİN İFLAS EDEBİLECEĞİ SÖYLENDİ”

Karabulut konuyla ilgili konuşurken, “Daha önce internette gördüğün zayıflama tozunu bir aktara gidip aldım. Kilolarımdan şikayetçi olduğum için bunu kullanma gereksinimi duydum. Daha sonra bu ilacı kullanmaya başladım. 3 kaşık yoğurdun içerisine bir kaşık bu tozu koyup tüketiyorsun ve başka bir şey yememek gerekiyor. Ben de hiçbir şey yemeyerek bu tozu kullandım. 2 gün boyunca mide bulantım devam etti. Gece saat 2 sularında mide bulantısı, baş ağrısı ve tansiyon düşüklüğü yaşayarak fenalaştım. Arkadaşlarımla ambulansı aradık ve acil servise götürüldüm. Acilde serum ve kan tahlili yapıldı.

Tahlil sonucunda karaciğer değerlerimde yükseklik gördü. Bu tozu daha fazla kullandığım taktirde karaciğerime vuracağını bu tür tozları kullanmamam gerektiğini ve bundan dolayı karaciğerimin iflas edebileceği söylendi. Bu tozu aldığım aktarda ise bunlarla ilgili hiçbir uyarı yapılmadı” dedi.

SOSYAL MEDYA HAYATINA MAL OLUYORDU

Karabulut, bu tarz kilo verme ürünlerinin sosyal medyada çok fazla özendirildiğini ifade ederek, “Genelde genç nesil olarak bu ürünleri biz çok fazla kullanıyoruz. Çünkü kilolarımızdan çok fazla şikayetçiyiz. İnsanlar kilolarımız hakkında konuştuğu için bu ürünlere daha fazla yönlendiriliyoruz. Bu yüzden bu ilaçları kullanmayıp daha doğal yollarla spor, egzersiz yapıp kilo verme konusunda diyetisyenlerden yardım istenmesi gerekiyor. Benim gibi sonunu düşünmeden hiç bir şey yapmayın. Çünkü ben biraz daha fazla kullanıp hastaneye başvurmasaydım belki de sonuçları ölümcül olacaktı ya da karaciğerimi kaybedebilirdim. Tavsiyem internette özendirilen bu tarz ilaçları kullanmayın” şeklinde konuştu.

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