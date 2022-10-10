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Zayıf insanlar nasıl zayıf kalabiliyor?

Bir çoğumuz zayıf kalmak, zinde görünmek ve fiziksel olarak güzel görünmeyi isteriz. Peki zayıf kalabilmeyi başaranlar bunu neye borçulu?. İşte o ipuçları…

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:58
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Zayıf insanlar nasıl zayıf kalabiliyor?

Zayıf insanlar nasıl zayıf kalabiliyor?
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Aslında herşey kafada biter derler. Gerçekten de öyle... Hiç düşündünüz mü zayıf insanlar zayıf kalmayı nasıl başarır diye?. İşte o insanların yaptıkları...

Sağlıklı görünmek ilk kural olmalı.
Diyet prdgramlarının uzun bir maraton olduğunu unutmamalı.
Güne mutlaka bitki çayı içerek başlanmalı.
Kahveleri yoğun kremalı içmeli.
Kabak yemiyi ihmal etmemeli
Etler az pişmiş tüketilmeli.
Gazlı içeceklerden kesinlikle uzak durulmalı
Makarna keyfinden vazgeçilmemeli.
Asla paketli baharat kullanmamalı.
Atıştırmalıklardan uzak durulmalı.
Açken alışverişe çıkılmamalı
Hazır yiyecekler satın alınmamalı
Sağlıklı içeceklerle kalp sağlığı desteklenmeli
Alış verişlere haftaiçi erken saatlerde gidilmeli
Restoran tuzaklarına düşülmemeli.
Izgara ürenleri tercih edilmeli
Baharatları sık kullanmalı
Su yanımızdan eksik edilmemeli

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