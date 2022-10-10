Zayıf insanlar nasıl zayıf kalabiliyor?

Aslında herşey kafada biter derler. Gerçekten de öyle... Hiç düşündünüz mü zayıf insanlar zayıf kalmayı nasıl başarır diye?. İşte o insanların yaptıkları...

Sağlıklı görünmek ilk kural olmalı.

Diyet prdgramlarının uzun bir maraton olduğunu unutmamalı.

Güne mutlaka bitki çayı içerek başlanmalı.

Kahveleri yoğun kremalı içmeli.

Kabak yemiyi ihmal etmemeli

Etler az pişmiş tüketilmeli.

Gazlı içeceklerden kesinlikle uzak durulmalı

Makarna keyfinden vazgeçilmemeli.

Asla paketli baharat kullanmamalı.

Atıştırmalıklardan uzak durulmalı.

Açken alışverişe çıkılmamalı

Hazır yiyecekler satın alınmamalı

Sağlıklı içeceklerle kalp sağlığı desteklenmeli

Alış verişlere haftaiçi erken saatlerde gidilmeli

Restoran tuzaklarına düşülmemeli.

Izgara ürenleri tercih edilmeli

Baharatları sık kullanmalı

Su yanımızdan eksik edilmemeli