7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kolesterol ve kalp hastası olmak istemeyenlerin yeni gözdesi. Herkesin evinde olması gereken besin

Kolesterol ve kalp hastası olmak istemeyenlerin yeni gözdesi. Herkesin evinde olması gereken besin

Çağımızın korkulu hastalıkları olan kolesterol ve kalp rahatsızlarına iyi gelen besin siyah pirincin faydaları saymakla bitmiyor. Siyah pirinçle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:43
Takip Et

Siyah pirincin faydaları. Siyah pirinç nedir? Kolesterol ve kalp hastasına iyi geliyor

Kolesterol ve kalp hastası olmak istemeyenlerin yeni gözdesi. Herkesin evinde olması gereken besin
+
Aa
-

Çağımızın korkulu hastalıklarına çözüm için insanlar doğal besinlere yönelmeye devam ediyor. Özellikle de kalp rahatsızlıkları ve kolesterol hastalıkları insanların ölüm nedenleri arasında yer almasıyla biliniyor. Siyah pirinç bu doğal besinlerden birisi olarak bu hastalıklara iyi gelmesiyle biliniyor.

Siyah pirinçle ilgili detaylar haberimizde…

SİYAH PİRİNÇ NEDİR?

Mor pirinç olarak da bilinen siyah pirinç, bazıları yapışkan pirinç olan Oryza sativa türünün bir dizi pirinç türüdür. Bugün birkaç çeşit siyah pirinç var. Bunlara Endonezya siyah pirinci, Filipin yadigarı siyah pirinç ve pirurutong siyah yapışkan pirinç ve Tay yasemin siyah pirinci dâhildir.

SİYAH PİRİNÇİN FAYDALARI

-Kandaki kolesterol seviyesini dengeler

-Damar tıkanıklığı ve kalp krizi risklerini azaltır

-Siyah pirinç, güçlü antioksidan özellikler gösterdiğinden vücudu yabancı ve zararlı maddelere karşı koruyor. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor

-Siyah pirinç, içeriğinde magnezyumdan aldığı güçle kemik ve kas sağlığını koruyor

-Başta magnezyum ve demir olmak üzere içeriğindeki yararlı maddeler sayesinde vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor

-Yine antioksidan etkileri sayesinde kalp ve damar sağlığına olumlu etkilerde bulunuyor

-Besin lifi bakımından zengin olduğundan formuna dikkat etmek zayıflamak isteyenlere destek oluyor

-Aynı şekilde yüksek besin değerleri sayesinde özellikle vegan ve vejetaryenler için önemli bir besin kaynağı olarak görülüyor

-Siyah pirinç, sindirilebilir besin lifi içerdiğinden sindirim sistemine de iyi geliyor, hazımsızlık, mide krampları gibi sorunlara sebep olmuyor

-Şeker oranı az bir pirinç çeşidi olduğundan özellikle şeker hastaları için en ideal pirinç çeşitlerinden biri olduğu söyleniyor

-Antioksidan özellikleri sayesinde cilt sağlığına da olumlu etkilerde bulunan siyah pirincin, düzenli olarak tüketilmesi halinde yaşlanma karşıtı bir etki oluşturduğu biliniyor

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
3
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
4
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
5
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
6
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.