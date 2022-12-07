Kolesterol ve kalp hastası olmak istemeyenlerin yeni gözdesi. Herkesin evinde olması gereken besin

Çağımızın korkulu hastalıklarına çözüm için insanlar doğal besinlere yönelmeye devam ediyor. Özellikle de kalp rahatsızlıkları ve kolesterol hastalıkları insanların ölüm nedenleri arasında yer almasıyla biliniyor. Siyah pirinç bu doğal besinlerden birisi olarak bu hastalıklara iyi gelmesiyle biliniyor.

Siyah pirinçle ilgili detaylar haberimizde…

SİYAH PİRİNÇ NEDİR?

Mor pirinç olarak da bilinen siyah pirinç, bazıları yapışkan pirinç olan Oryza sativa türünün bir dizi pirinç türüdür. Bugün birkaç çeşit siyah pirinç var. Bunlara Endonezya siyah pirinci, Filipin yadigarı siyah pirinç ve pirurutong siyah yapışkan pirinç ve Tay yasemin siyah pirinci dâhildir.

SİYAH PİRİNÇİN FAYDALARI

-Kandaki kolesterol seviyesini dengeler

-Damar tıkanıklığı ve kalp krizi risklerini azaltır

-Siyah pirinç, güçlü antioksidan özellikler gösterdiğinden vücudu yabancı ve zararlı maddelere karşı koruyor. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor

-Siyah pirinç, içeriğinde magnezyumdan aldığı güçle kemik ve kas sağlığını koruyor

-Başta magnezyum ve demir olmak üzere içeriğindeki yararlı maddeler sayesinde vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor

-Yine antioksidan etkileri sayesinde kalp ve damar sağlığına olumlu etkilerde bulunuyor

-Besin lifi bakımından zengin olduğundan formuna dikkat etmek zayıflamak isteyenlere destek oluyor

-Aynı şekilde yüksek besin değerleri sayesinde özellikle vegan ve vejetaryenler için önemli bir besin kaynağı olarak görülüyor

-Siyah pirinç, sindirilebilir besin lifi içerdiğinden sindirim sistemine de iyi geliyor, hazımsızlık, mide krampları gibi sorunlara sebep olmuyor

-Şeker oranı az bir pirinç çeşidi olduğundan özellikle şeker hastaları için en ideal pirinç çeşitlerinden biri olduğu söyleniyor

-Antioksidan özellikleri sayesinde cilt sağlığına da olumlu etkilerde bulunan siyah pirincin, düzenli olarak tüketilmesi halinde yaşlanma karşıtı bir etki oluşturduğu biliniyor