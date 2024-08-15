Siyaset bezirgânları

Müflis bezirgân eski defterlerini karıştırır.

Müflis AKP siyasetçi borsasını açar.

CHP’li, Yeniden Refahlı, İYİ Partili, Gelecek Partili, DEVA’lı siyasetçilere etik dışı transferler için borsa kurdular.

31 Mart yerel seçiminde kaybettikleri belediyelerde seçilmiş başkanlara şantaj yaparak, siyasi vaatler yaparak baskı kuruyorlar.

Siyasi kıbleleri yok ki.

Toplama siyasetçilerle 31 Mart’ta 2’nci parti olmanın intikamını muhalefetten almak istiyorlar.

Serbest pazar ekonomisi siyasette devreye sokuldu AKP tarafından.

Rant için siyasi onurlarını unutan siyasetçiler hayırla yad edilmeden tarihin siyasi çöplüğünde unutulup gittiler.

Siyasi transferi teklif eden de kabul eden de aynı kategoridedir.

Al birini vur birine.

Siyasi etik sıfırlanır.

Siyasi rant zirve yapar.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz diyor ki;

"Ben zaten AK Partiliydim. Yeniden yuvama dönüyorum."

O halde ne işin vardı İYİ Parti’de?

Seni AKP’mi milletvekili seçtirdi.

Umursamadılar bile.

Ama Meral Akşener yalvar yakar olunca milletvekilliği koltuğu kapmak için partini yani yuvanı yüzüstü bırakmadın mı İzsiz?

Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez aday olamayacağı ve ucube tek adam rejiminin Türkiye’yi felaketlere sürükleyeceğini vurgulayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na katılıp Erdoğan’ı yeniden anayasaya aykırı olarak seçtirdi ya.

AKP’liler şimdi mükâfat olarak Yeniden Refahlı milletvekilleri ile belediye başkanlarını transfer ediyorlar.

Merhum başbakan babası Necmettin Hoca hiç böyle siyasi kararsızlık yaşamadı ama çaylak siyasetçi Fatih Erbakan, AKP’nin tuzağına düşünce bağırmaya başladı:

-“Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hâle getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti’ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir.

Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal , menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir.

Bu gibi siyasi operasyonlar, milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan, her ay üye kayıt rekorları kırarak emin adımlarla hedefe doğru ilerleyen, Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi Yeniden Refah Partimizin yükselişini asla durduramayacaktır.”

Atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti.

Fatih Erbakan AKP’nin gerçek yüzü ile yüzleşti.

Sen Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçtirdin, o senin ve partinin kuyusunu kazıyor.

Sonuç olarak siyasi cambazlıklar, siyaset borsası içerisinde sahneleniyor.

Siyaset bezirgânları Türk siyasetini kirletmeye devam ediyor…