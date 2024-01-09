Yeniden Refah ile AKP arasındaki görüşme ertelendi. Cumhur'da ittifak krizi

Kaynak: AA / ANKA
Yeniden Refah ile AKP arasındaki görüşme ertelendi. Cumhur'da ittifak krizi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AKP ile yapılması planlanan ittifak görüşmesinin ertelendiğini açıkladı. Kılıç'ın yaptığı açıklama üzerine Cumhur ittifakında kriz mi var sorusu akıllara geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gazetecilerin yerel seçimlerle ilgili sorularını cevapladı.

Kılıç, AKP ile yapılması planlanan ittifak görüşmelerinin ertelendiğini söyleyerek, "Dün AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında üçüncü görüşme gerçekleşecekti. Lakin AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesini rica etti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir" dedi

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"İTTİFAK BİR MUTABAKAT ZEMİNİ ÜZERİNE İNŞA EDİLİR"

Kılıç, Büyükşehirlerdeki Cumhur İttifakı adaylarına destek verecek misiniz sorusunu, "Bir ittifak talebi olduğuna göre bir mutabakat zemininin de bulunması gerekir. Her ittifak bir mutabakat zemini üzerinde inşa edilir. AK Parti ile devam eden görüşmelerin bir ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek." dedi

Tabii ki değişik zeminlerde ifade ettik diyerek sözlerine devam eden Kılıç, "İstanbul'da yeniden bir Ekrem İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Ancak kendi seçmenimizin iradesine her zeminde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten geri durmuyoruz" dedi.

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'İTTİFAK PAZARLIKLARI' İDDİASINA YANIT

Yeniden Refah ve AKP arasında "İttifak pazarlığı" var mı sorusu üzerine Kılıç, "ne alırsan kârdır" yaklaşımında olmadıklarını söyledi ve "Biz ahlaki, ilkesel ve duruş temelli bir anlayışı temsil ediyoruz. AK Parti, böyle bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşacak" ifadelerini kullandı

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