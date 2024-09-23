Siyasette yeni jargon; Kimler kimlerle el ele?

Türk siyasetinin yeni siyasi jargonu, “El ele”

Türkiye’nin zirvesinde kim var? Recep Tayyip Erdoğan.

O halde Türk siyasetinin yeni jargonuna, “KİMLER KİMLERLE EL ELE” diyerek Erdoğan ile başlayalım.

Sırayı çok büyük farkla hak eden işte bu fotoğraf:

Şivan Perver, Erdoğan ve İbrahim Tatlıses el ele.

Tarih: 5 Aralık 2022

Fon Müziği; Megri, Megri…

Yorum: Çözüm sürecinin siyasi ve hukuki hesabı hala sorulmadı.

Sıraya bu fotoğraf Gazze Soykırımı nedeniyle çok hızlı yükseldi:

İsrail’in eli kanlı katil Başbakanı Netanyahu ve Erdoğan el ele.

Tarih: 20 Eylül 2023

Fondaki ses; Bomba patlamaları, silah sesleri, Müslüman Gazze halkının feryatları.

Buluşmada ilginç benzerlik: Kırmızı kravatlar.

İlginç diyalog:

Netanyahu, "Kravatını da beğendim.”

Erdoğan "Gömlek de kravat da aynı."

Netanyahu, "Kravat benzerliğimiz ikili ilişkilerimizin geliştiğinin göstergesi."

Yorum: Erdoğan kravatı şanlı şerefli, ay yıldızlı Türk Bayrağını temsil ediyor.

Buluşmadan sadece 17 gün sonra 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırı sonrası yaptığı Müslüman Soykırımında döktüğü kanları Netanyahu’nun kravatında temsil ediyor.

Sıra: Elbette İsrail’le el ele serisi:

Tarih: 11 Ocak 2023

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Erdoğan el ele.

Yorum: Gazze’de soykırımda on binlerce Müslüman şehit edilirken Erdoğan İsrail’e ihracatımızı ısrarla durdurmadı ta ki 30 bin Gazzeli şehit oluncaya kadar.

Sıra: Hiç kuşku yok ki Amerika’ya giderken randevu alamadığını açıkladığı “Büyük Ortadoğu Projesi Eş başkanları olan Amerika Başkanı Biden ve Erdoğan el ele.

Tarih: 14 Ocak 2021

Yorum: Elbette Erdoğan ayağa kalkarken bu görüntü ortaya çıktı. Siz başka türlü mü düşündünüz yoksa?

Sıra: Bu fotoğraf dini açıdan bu sırayı hak etti.

Tarih: 5 Şubat 2018.

Papa Francis, Erdoğan el ele

Yorum: Fethullah Gülen haininin “dinler arası diyalog” çağrısı aklıma geliverdi.

Sıra: FETÖ alçağının adı geçince bu sırayı da şu tarihi fotoğraf hakketti:

Bank Asya açılış töreni.

Erdoğan, Fethullah Gülen el ele…

Tarih: 4 Şubat 2015

Yorum: 15 Temmuz’a hain darbe girişiminin yolları nasıl döşendi unuttuk mu?

Sıra: Bir cinayet sonrası:

Tarih: 2 Ekim 2018: Suudi Arabistan hükûmetine muhalif konumdaki Suudi gazeteci ve köşe yazarı Cemal Kaşıkçı İstanbul, başkonsolosluğunda, Suudi Arabistan hükûmeti ajanları tarafından düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü.

Cinayet dosyası Türk yargısının elinden alınıp Suudi Prense verildi.

Tarih: 22 Haziran 2022:

Suudi Prens Salman ile Erdoğan el ele.

Yorum: Erdoğan Kaşıkçı cinayeti için: “İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar” dedi.

O halde bu buluşma neden Erdoğan?