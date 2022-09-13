Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia

Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Zeyrek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevinden alınacağını iddia etti.

BAKAN NEBATİ’NİN YERİNE KİMİN GELECEĞİNİ AÇIKLADI

Deniz Zeyrek, Nebati’den sonra ekonominin patronluğu için eski Bakan Mehmet Şimşek ile görüşüldüğünü de iddia etti.

Zeyrek, erken seçim için tarihin 14 Mayıs olabileceğinin konuşulduğunu bilgisini de paylaştı.