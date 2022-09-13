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MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar

MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Thodex vurgununda paraları alıp Thodex kurucusu Fatih Özer’i ortada bıraktığı iddialarını gündeme getirerek istifasını verdiğini belirtti.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 13:54
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 14:01
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MHP’de Thodex istifası. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili olay yaratacak iddialar

MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
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Bir süredir istifaların yaşandığı MHP Kocaeli İl Teşkilatı'nda depremler durmuyor. Partisinin Darıca İlçe Teşkilatı'nda geçen hafta yaşanan istifa furyasının ardından MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş’ın görevden alındığı iddia edildi.

MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı öne sürülen MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, dün yaptığı yazılı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bektaş'ın açıklamasında 'Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer üzerinden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'yla ilgili ileri sürdüğü iddia da dikkat çekti.

Kocaeli yerel basınında yer alan haberlere göre, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın MHP Darıca ilçe yöneticilerine istifa etmeleri konusunda baskı yaptığını ve parti aleyhine faaliyet gösteren kişilerin söylemleri üzerinden hareket ettiğini ifade eden Bektaş, şunları söyledi:

"HUSUMET GÜTMEYE BAŞLADI"
"Bir yıldan beri sürdürdüğüm ilçe başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Göreve geldiğimiz günden itibaren Cumhur İttifakı çerçevesinde teşkilat tabanımızla birlikte çalıştık. Yaklaşık bin üye yaptık. Partimizi, bölgemizin her köşesinde konuşulur hale getirdik. Ancak süreç içinde milletvekili Saffet Sancaklı, sebebini bilmediğim bir şekilde bölgedeki teşkilat ve genel merkez aleyhine faaliyet yürüten kişilerin sözüyle bize husumet gütmeye başladı.

"NE KADAR İT KOPUK VARSA..."
Dedikodu fitne üreterek elimizi zayıflatmaya çalıştı. Bir ülkücüyü aramayan telefonlarına bakmayan bölge insanı ile irtibatı kopuk vekil, ne kadar it kopuk varsa bunlardan bir ekip yaparak her bölgede hizip üretti. Yöneticilerime telefon açarak istifa etmeleri konusunda baskı yaptı. Hatta istifa metnini bile kendisi hazırlamış.

"THODEX'İN AÇIKLAMASINI YAPMAK ZORUNDA KALDIK"
Biz çalışmamızı yaparken, partimizi anlatmak için sahada çalışma yaparken binlerce kişiyi dolandıran Thodex adlı coin şirketindeki ortaklıklarını şaibeli kişilerle diyaloğunun açıklamasını yapmak zorunda kaldık.

"SANCAKLI VE OĞLU PARALARI ALDI"
Öyle ki Thodex kurucusu Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Özer’in Darıca'da yaşayan aile fertleri partimize gelerek, çocuklarının hiçbir şey yapmadığını, sorunların aileye kaldığını ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade edip her yerde konuşmaktadır.

"İSTİFAMI VERDİM"
Ben istifamı il başkanıma verdim. Bilinmesini isterim ki partimin liderimin her şartta emrinde oldum olmaya da devam edeceğim. Biliyorum ki Başbuğumuzun dediği gibi Ülkücülük, her türlü haksızlığa karşı boyun eğmeyen, asil bir başkaldırı hareketidir.”

Adı milyar dolarlık dolandırıcılık iddiasına karışan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ile ortak olduğu ortaya çıkmıştı.

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Millet
13.09.2022 15:19
Saffet sancaklı ne zaman istifa edecek  
 
Mustafa kelebek
13.09.2022 15:11
Bahceiliyle MHP ilk secimdesiyasete zaten baybaycekecek az kaldı  
 
nedim
13.09.2022 15:03
Kimse tek başına yemez herkes komisyonunu almıştır  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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