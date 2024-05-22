Siz olsanız 75 bin lira kira 10 bin lira aidat verir miydiniz? Genç kadının evini görenler ‘Enayi’ dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Siz olsanız 75 bin lira kira 10 bin lira aidat verir miydiniz? Genç kadının evini görenler ‘Enayi’ dedi

İstanbul’da genç bir kadın AVM’nin üstünde yer alan deniz manzaralı dairesini gösterip aylık 75 bin lira, 10 bin lira da aidat verdiğini söyledi. Genç kadının videosunu izleyenler, “O paraya değecek bir ev değil enayisin” yorumunu yaptı.

Ev gezdirme videolarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da yaşayan genç bir kadın alışveriş merkezinin üstünde yer alan deniz manzaralı dairesini sosyal medyada paylaştı.

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Genç kadın “Manzarasından dolayı bunun fiyatını bu kadar yüksek düşünebilirsiniz. Köpeğimde balkonumda kalıyor, onun kulübesi burası. Burada oynuyor” dedi.

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Bir odasını çalışma ve spor odası, bir odasını giyinme odası olarak kullanan genç kadın, diğer bir odasını da yatak odası olarak kullanıyor.

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Yatak odasının ‘basic’ olduğunu söyleyen genç kadın banyosu içinse “İnsanın burada kendine baktıkça bakası geliyor” dedi.

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Genç kadının aylık 75 bin lira kira ve 10 bin lira da aidat ödediği ev sosyal medyada çok eleştirildi.

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Birçok kullanıcı “Bomboş bir ev asla bu para verilmez, o paraya değecek ev değil enayisin” yorumunu yaptı.

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Bazı kullanıcılar ise “Ne iş yaptığını merak eden sadece ben miyim?” diye yazdı.

İşte sosyal medyada videoya yapılan yorumlardan bazıları:

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