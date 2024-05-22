Kuyumcu ve doktorları kahreden haber! Sıra onlara geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi denetimlerini artırmasının ardından dün demir-çelik sektöründen 2 firmaya 7 milyar lira rekor ceza kesilmişti. Firmaların isimleri açıklanmamıştı.

Güngör, gıda perakende, inşaat, otomotiv, maden ve beyaz eşya gibi sektörlerin ardından sıranın yüksek kazanç sağlamalarına rağmen vergi kaçırdıklarını iddia ettiği kuyumcu ve doktorlara geldiğini yazdı.

“YÜKSEK KARLARA RAĞMEN VERGİ ÖDEMİYORLAR”

“Önemli olan Maliye'nin vergi kaçağıyla ilgili proaktif adımlara başlaması” diyen Güngör, “Sırada kim var, derseniz. Önümüzdeki günlerde başta kuyumcular ve doktorlar olmak üzere yüksek kazanç sağlamalarına rağmen çeşitli yollarla vergi kaçıranlar tek tek ortaya çıkacak. Düşünsenize bu yüksek kârlarına rağmen vergi ödemeyenler, daha düşük kârla çalışıp devlete yükümlülüklerini yerine getirenlerle aynı sofrada… Bu haksız rekabete neden oluyor. Ya da yüksek enflasyonla maaşları iyice eriyen asgari ücretliden otomatik vergi kesilirken, paraya para demeyen şirketlerin vergiden kaçması sosyal adaleti yıpratıyor. O nedenle şu anda Maliye'nin çabası takdire şayan” ifadelerini kullandı.