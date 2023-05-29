Tam bir şifa deposu olan soğan pek çok yemekte kullanılmaktadır. Salatadan sulu yemeklerine soğan kullanılarak yapılmaktadır. Peki, soğanın faydaları neler? Soğan neye iyi gelir?

SOĞANIN FAYDALARI NELER?

Soğan vücut direncini artırma özelliğiyle biliniyor.

Tam bir kalp dostu olan soğanın kanı temizleme özelliği vardır. Bu sebeple kalp damarlarının tıkanmasına neden olan engelleri ortadan kaldırır, kalp hastalıklarından kişiyi korur.

Bileşiminde C, A ve B vitaminleri bulunan soğan; fosfor, iyot, kükürt, kalsiyum, magnezyum, potasyum mineralleri yönünden en zengin besinlerden biri. Vücut direncinizi artırır, hasta olmaktan size korur. Bu da yetmezmiş gibi özellikle sindirim siteminde, daha çok bağırsak ve mide gibi organlarda meydana gelen enfeksiyonlara birebirdir.

Bilimsel araştırmalarda kansere sebep olan serbest radikallerin baş düşmanı olarak soğan gösteriliyor. Özellikle kolon kanseri riskini ciddi anlamda azaltır.

Arı sokmasında soğan bölgedeki acı ve yanma hissini hemen alacak ve size rahatlatacaktır.

Nezle, grip, öksürük dışında astım ve bronşite de iyi gelir. Balgam söktürücü özelliği de vardır.

Ayrıca akciğerlerdeki bronşları genişleten soğan sigara içenler için de bir akciğer temizleyicisi görevi görür.

Kılcal damarları genişleten soğan cildin kanlanmasını sağlar ve selülit, ciltte görülen yaşlanma belirtileri ve kırışıklıklar gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Kemik erimesi, kemiklerin görevini yapamaması, en küçük düşmede kırılan kol ve bacaklar gibi sorunları gençlik döneminizde düzenli tükettiğiniz soğanla kemik erimesinin üstesinden gelebilirsiniz.

Soğan, kandaki insülin seviyesini sağlıklı bir seviyede tutarak şeker hastalığının hasarlarından vücudu koruyor. Çiğ soğan tüketmek ayrıca kötü kolesterolün sağlıklı seviyede kalmasını sağlarken iyi kolesterolün seviyesini de olması gerektiği seviyede tutar.

Soğanı idrar ve ödem söktürücü bitkisel kür olarak da kullanabilirsiniz.