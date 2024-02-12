Soğuk hava cilt hastalıklarını arttırıyor. Uzmanı uyarıları sıraladı

Soğuk hava, cilt problemlerine yol açabiliyor. Cildi kurutan rüzgar ve soğuk, stres yaratan kasvetli havalar, deri kuruluğu, yağlı egzama, sedef hastalığı, tahriş egzaması, kurdeşen ve pernio gibi deri hastalıklarının ortaya çıkmasını veya kötüleşmesini kolaylaştırabiliyor.

Dermatoloji Bölümü Uzm. Dr. Ümit Bostancı, “Kış mevsiminde, ciltte kuruluk ve kaşıntı önemli bir sorundur. Kaşıntıyı gidermek için ilaç kullanmak yeterli olmaz. Deriyi nemlendirmek için kuruyan bölgelere kremler sürmek gerekir. Banyo yaparken sıcak su ve keselenme kullanmamalı, banyodan sonra vücudu kremlerle nemlendirmelidir. Kışın, soğuk hava, güneşin azalması ve stresin artması, deri hastalıklarının alevlenmesine neden olabilir. Soğuk rüzgardan korunmak, dermatologların tavsiye ettiği nemlendirici ve tedavi kremlerini düzenli kullanmak önemlidir" dedi.

Sedef hastalığının, hayat boyu süren kronik bir deri hastalığı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ümit Bostancı, şunları ekledi:

“Sedef hastalığı, vücudun her yerinde veya yaygın olarak kuruluk ve kabuklanma şeklinde görülür. Yazın, güneşin etkisiyle iyileşme gösteren hastalık, kışın, güneşin azalması, stresin artması, üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğalması gibi nedenlerle kötüleşebilir. Kışın, güneşli günlerde güneşten yararlanmak, stresi azaltmak için açık havada spor yapmak veya yürüyüş yapmak faydalıdır. Hastalığın şiddetlendiği durumlarda dermatologa başvurmak gerekir. Soğuk hava ve soğuk sular, elde tahriş egzamasına neden olabilir. Ellerde kuruluk, kaşıntı, kızarıklık, çatlama gibi belirtiler oluşur. Eller soğuktan ve sudan korunmalı, soğuk suyla yıkanmamalı, bulaşık yıkarken pamuklu eldiven giyilmeli, suyla temas ettikten sonra nemlendirici kremler sürülmelidir. Elleri yıkarken gliserinli sabunlar veya sabunsuz yıkama ürünleri tercih edilmelidir."

Soğuğa bağlı kurdeşenin, soğuk su, soğuk hava, buz gibi maddelerle temas edince deride kaşıntılı kızarıklık ve şişliklere yol açtığını anlatan Uzm. Dr. Bostancı, “Tedavide, soğuktan uzak durmak ve bazı alerji ilaçları kullanmak gereklidir. Kışın, soğuğa maruz kalan el, ayak, burun, kulak gibi uç bölgelerde kaşıntılı, ağrılı kızarıklık ve şişlikler olabilir. Bu durum kış boyunca devam edebilir. Kışın, soğuk havada eller, ayaklar, burun ve kulaklar iyi korunmalıdır. Tedavi için dermatologla görüşmek faydalıdır” diye ifade etti.