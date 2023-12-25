7500 yıllık Kabak çekirdeğinin en çok neye iyi geldiği ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
7500 yıllık Kabak çekirdeğinin en çok neye iyi geldiği ortaya çıktı
7500 yıllık geçmişe sahip çıkmasıyla ilgili kabak çekirdeğiyle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı.

Kabak çekirdeği, 7500 yıl öncesine dayanan beslenme tarihiyle Meksika'nın Oaxaca Dağları'ndan gelen bir besin olduğu bildirildi.

Kabak çekirdeğinin sağlığa faydaları nelerdir? İşte bunlardan bazıları:

- Vücuttaki parazitleri temizler.

- Mesane sağlığını korur.

- Kemik gelişimine katkıda bulunur.

- Çinko açısından zengindir.

- Skualen adlı bir antioksidan içerir.

- Saçları güçlendirir.

- Sperm kalitesini yükseltir.

- Bağışıklık sistemini destekler.

- Antioksidanlarla doludur.

- Diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.

- Kansere karşı koruyucu etkisi vardır.

- Kötü kolesterolü düşürür.

- Uyku kalitesini artırır.

- Diyet yapanlar için ideal bir atıştırmalıktır.

- Kabak çekirdeğini aşırıya kaçmadan ve doktorunuza danışarak tüketmeniz gerekir.

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