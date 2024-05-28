Sokak hayvanlarının uyutulmasında geri adım

AKP'li yetkililerin sokak hayvanlarıyla ilgili İngiliz modelini örnek alarak uyutma planlarını açıklamasının ardından gelen yoğun tepkiler sonrasında, planlanan değişikliklerin yeniden gözden geçirilmesi gündeme geldi.

Daha önce 2004 yılında yürürlüğe giren ve 2021'de hayvanları öldürenlere hapis cezası getiren Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapma kararı alan hükümet, AKP Meclis Grubu yetkilileri geçen hafta gazetecilerle yapılan toplantıda düzenleme ayrıntılarını paylaşmıştı.

EMİNE ERDOĞAN RAHATSIZ

T24'ün haberine göre, yetkililerin açıklamaları, hayvan hakları örgütleri ve siyasilerin tepkisine neden olurken, tartışmaların büyümesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bu konuda endişelerini dile getirerek müdahale ettiği iddia edildi. Bu nedenle, çalışmaların durdurularak daha fazla görüş alınmasına karar verildi.

YENİŞEHİRLİOĞLU DEVREDE

AKP içerisinde taslağın yeniden gözden geçirilmesi için Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu görevlendirildi. Yenişehirlioğlu, hayvan hakları örgütleri, barınak temsilcileri, belediyeler ve çeşitli kesimlerle görüşmeler yapıyor.

Ancak Yenişehirlioğlu, henüz bir taslak olmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti. "Uyutma düzenlemesinden vazgeçildi denebilir mi?" sorusuna da kesin bir yanıt vermedi ve sürecin devam ettiğini vurguladı.

"DİNE UYGUN DEĞİL"

Bu arada, AKP içerisinde tartışmalı konuya dini açıdan yaklaşanlar da bulunuyor. Bazı isimler, İslam'ın köpekleri öldürmeye engel olduğunu savunurken, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 2017'de aldığı bir karara atıfta bulunuyorlar.