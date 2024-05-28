Sokak hayvanlarının uyutulmasında geri adım

Düzenleme: Kaynak: T24
Sokak hayvanlarının uyutulmasında geri adım

AKP'nin Meclis’e taslak olarak sunmayı beklediği sokak hayvanlarının uyutulması planında geri adım atacağı iddia edildi.

AKP'li yetkililerin sokak hayvanlarıyla ilgili İngiliz modelini örnek alarak uyutma planlarını açıklamasının ardından gelen yoğun tepkiler sonrasında, planlanan değişikliklerin yeniden gözden geçirilmesi gündeme geldi.

Daha önce 2004 yılında yürürlüğe giren ve 2021'de hayvanları öldürenlere hapis cezası getiren Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapma kararı alan hükümet, AKP Meclis Grubu yetkilileri geçen hafta gazetecilerle yapılan toplantıda düzenleme ayrıntılarını paylaşmıştı.

recep-tayyip-emine-erdogan-aa-1763750.jpg

EMİNE ERDOĞAN RAHATSIZ

T24'ün haberine göre, yetkililerin açıklamaları, hayvan hakları örgütleri ve siyasilerin tepkisine neden olurken, tartışmaların büyümesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bu konuda endişelerini dile getirerek müdahale ettiği iddia edildi. Bu nedenle, çalışmaların durdurularak daha fazla görüş alınmasına karar verildi.

bahadir-yenisehirlioglu-aa-2059082.jpg

YENİŞEHİRLİOĞLU DEVREDE

AKP içerisinde taslağın yeniden gözden geçirilmesi için Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu görevlendirildi. Yenişehirlioğlu, hayvan hakları örgütleri, barınak temsilcileri, belediyeler ve çeşitli kesimlerle görüşmeler yapıyor.

Ancak Yenişehirlioğlu, henüz bir taslak olmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti. "Uyutma düzenlemesinden vazgeçildi denebilir mi?" sorusuna da kesin bir yanıt vermedi ve sürecin devam ettiğini vurguladı.

"DİNE UYGUN DEĞİL"

Bu arada, AKP içerisinde tartışmalı konuya dini açıdan yaklaşanlar da bulunuyor. Bazı isimler, İslam'ın köpekleri öldürmeye engel olduğunu savunurken, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 2017'de aldığı bir karara atıfta bulunuyorlar.

İlgili Haberler
Bahçeli’den normalleşme çıkışı! İmamoğlu’nu hedef aldı
Kaplan davasında tutuklu polisin ifadesi ortaya çıktı: Bozdağ ve Halk Bankası Müdürü tutanaklara geçti
Son Haberler
Flaş… Flaş… İspanya Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Dünya
Flaş… Flaş… İspanya Filistin Devleti’ni resmen tanıdı
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Sokak köpekleri dehşet saçtı. 53 yaşındaki kadın ölümden döndü Yerel Haberler
Sokak köpekleri dehşet saçtı. 53 yaşındaki kadın ölümden döndü
Sinan Engin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu nasıl kaybettiğini açıkladı Spor
Sinan Engin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu nasıl kaybettiğini açıkladı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi. Yaralılar var Yaşam
İşçileri taşıyan minibüs devrildi. Yaralılar var
Deniz Akkaya'ya şok Magazin
Deniz Akkaya'ya şok
Trump’ın seçilmesi Ukrayna’nın geleceğini nasıl etkiler Dünya
Trump’ın seçilmesi Ukrayna’nın geleceğini nasıl etkiler