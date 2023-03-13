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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Denizli’de bir kişi, sokakta yürürken aralarında husumet bulunan iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Meydana gelen olayda şahıs yaralandı. 

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:46
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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı
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İHA'nın haberine göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kişi sokakta yürüdüğü esnada, eli silahlı iki kişinin saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından ve kasık bölgesinden yararlan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi 1112/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokakta yürüyen Okay B. (45), aralarında M.D.’nin de bulunduğu öğrenilen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ellerindeki silahlarla 3 el ateş açan şahıslar, Okay B.’yi bacağından ve kasık bölgesinden yaraladı. Okan B. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise bölgeden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olaya yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri açılan ateş sonucu yaralanan adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ise olay yerinden delil topladı ve kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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