Messi'nin ailesine silahlı saldırı yapıldı. Bıraktıkları notla dünya yıldızını ölümle tehdit ettiler

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin başına skandal bir olay geldi.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'nun ailesine ait Arjantin'in Santa Fe eyaletinin Rosario şehrinde bulunan markete silahlı saldırı yapıldı.

Dükkana silahlı iki kişi tarafından 14 el ateş edildi.

Sonrasında silahlı iki kişi olay bölgesinden tehdit içeren bir not bırakarak kaçarak uzaklaştı.



"SENİ BEKLİYORUZ MESSİ"

Arjantinli yıldız için gönderilen mesajda "Messi, seni bekliyoruz. Rosario Belediye Başkanı Javkin de uyuşturucu ticaretinde seni koruyamayacak" ifadeleri yer aldı.

Santa Fe eyaleti Güvenlik Bakanı Claudio Brilloni; saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında herhangi bir fikir sahibi olmadıklarını dile getirirken, Arjantin basınında mafyanın Messi'nin peşine düştüğü kaydedildi.



ARJANTİN'DE 58. KEZ OLDU

Paylaşılan görüntülerde market camlarının silahlı saldırı sonucu kırıldığı görüldü.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu yıl Arjantin'in Rosario bölgesinde yaşanan 58. olay olduğu da aktarıldı.



"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY OLMAMIŞTI"

Mahalle sakinlerinden Oscar, "Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Silah seslerini duyduğumda televizyon izliyordum. Hepimiz duyduk, mahalledeki komşular ne olduğunu görmek için dışarı çıktılar" diyerek olayı anlattı.



"BENİ ŞAŞIRTMADI"

Başka bir mahalle sakini Mabel ise "Duymadım çünkü biraz daha uzakta yaşıyorum, televizyondan öğrendim. Ama beni şaşırtmadı. Bu tür saldırılar Rosario'da zaten olağan bir durum" ifadelerini kullandı.



AY SONU ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Ailesiyle birlikte Paris'te yaşayan Lionel Messi, milli takımla iki hazırlık maçı oynamak için ay sonunda ülkeye dönecek.

Dünyaca ünlü yıldızın, bu olaydan sonra Rosario'ya gelip gelmeyeceği belli değil.