2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Messi'nin ailesine silahlı saldırı yapıldı. Bıraktıkları notla dünya yıldızını ölümle tehdit ettiler

Messi'nin ailesine silahlı saldırı yapıldı. Bıraktıkları notla dünya yıldızını ölümle tehdit ettiler

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin eşinin ailesine ait markete silahlı saldırı yapıldı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 21:39
Takip Et

Dünya yıldızı Messi'nin ailesine silahlı saldırı yapıldı

Messi'nin ailesine silahlı saldırı yapıldı. Bıraktıkları notla dünya yıldızını ölümle tehdit ettiler
+
Aa
-

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin başına skandal bir olay geldi.
Arjantin basınında yer alan habere göre; Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'nun ailesine ait Arjantin'in Santa Fe eyaletinin Rosario şehrinde bulunan markete silahlı saldırı yapıldı.
Dükkana silahlı iki kişi tarafından 14 el ateş edildi.
Sonrasında silahlı iki kişi olay bölgesinden tehdit içeren bir not bırakarak kaçarak uzaklaştı.

"SENİ BEKLİYORUZ MESSİ"
Arjantinli yıldız için gönderilen mesajda "Messi, seni bekliyoruz. Rosario Belediye Başkanı Javkin de uyuşturucu ticaretinde seni koruyamayacak" ifadeleri yer aldı.
Santa Fe eyaleti Güvenlik Bakanı Claudio Brilloni; saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında herhangi bir fikir sahibi olmadıklarını dile getirirken, Arjantin basınında mafyanın Messi'nin peşine düştüğü kaydedildi.

ARJANTİN'DE 58. KEZ OLDU
Paylaşılan görüntülerde market camlarının silahlı saldırı sonucu kırıldığı görüldü.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu yıl Arjantin'in Rosario bölgesinde yaşanan 58. olay olduğu da aktarıldı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY OLMAMIŞTI"
Mahalle sakinlerinden Oscar, "Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Silah seslerini duyduğumda televizyon izliyordum. Hepimiz duyduk, mahalledeki komşular ne olduğunu görmek için dışarı çıktılar" diyerek olayı anlattı.

"BENİ ŞAŞIRTMADI"
Başka bir mahalle sakini Mabel ise "Duymadım çünkü biraz daha uzakta yaşıyorum, televizyondan öğrendim. Ama beni şaşırtmadı. Bu tür saldırılar Rosario'da zaten olağan bir durum" ifadelerini kullandı.

AY SONU ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Ailesiyle birlikte Paris'te yaşayan Lionel Messi, milli takımla iki hazırlık maçı oynamak için ay sonunda ülkeye dönecek.
Dünyaca ünlü yıldızın, bu olaydan sonra Rosario'ya gelip gelmeyeceği belli değil.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
3
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
4
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
5
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
6
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
7
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Celtics Tatum ile kazandı. Cedi Osman maçı sayısız tamamladı
﻿Celtics Tatum ile kazandı. Cedi Osman maçı sayısız tamamladı
﻿Celtics Tatum ile kazandı. Cedi Osman maçı sayısız tamamladı
﻿UAEA Başkanı Grossi, İran’ı ziyaret edecek   
﻿UAEA Başkanı Grossi, İran’ı ziyaret edecek   
﻿UAEA Başkanı Grossi, İran’ı ziyaret edecek   
﻿Yunanistan'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi
﻿Yunanistan'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi
﻿Yunanistan'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi
﻿Los Angeles Lakers yıldızları olmadan kazandı
﻿Los Angeles Lakers yıldızları olmadan kazandı
﻿Los Angeles Lakers yıldızları olmadan kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.