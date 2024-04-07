Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı. Bir adam 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı

Kaynak: İHA
Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı. Bir adam 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı
Malatya'da, bir kişi tartıştığı 2 şahsın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı olan Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, Maliye hizmet binasının ön kısmında karşı karşıya gelen Ö.Ö. ile E.Y. ve Ö.Y. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası E.Y. ile Ö.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Ö.Ö. sol kalçasına aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanırken, zanlılar koşarak bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan Ö.Ö hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın zanlılarının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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