Kahramanmaraş’ta yangın

Yangın, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Genç Osman Mahallesi'nde yaşandı.

Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine yetkililere ihbar gerçekleştirildi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı ve geç olmadan söndürüldü.

Yangın sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.