Kahramanmaraş’ta yangın

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta yangın
Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Genç Osman Mahallesi'nde yaşandı.

Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine yetkililere ihbar gerçekleştirildi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

aw178783-01-1.jpg

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı ve geç olmadan söndürüldü.

Yangın sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

İlgili Haberler
Bolu Valisi trafik kontrol noktalarını tek tek denetledi
Bolu Valisi trafik kontrol noktalarını tek tek denetledi
Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı. Bir adam 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı
Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı. Bir adam 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı
Konya'da nefes kesen kaçakçılık operasyonu
Konya'da nefes kesen kaçakçılık operasyonu
Mağazaya giren hırsızların pişkin tavırları 'pes' dedirtti
Mağazaya giren hırsızların pişkin tavırları 'pes' dedirtti
Mezarlık kül olmaktan son anda kurtuldu
Mezarlık kül olmaktan son anda kurtuldu
Aydın Valiliği'nden trafik uyarısı
Aydın Valiliği'nden trafik uyarısı
Adana’da Bayram alışverişi yoğunluğu başladı
Adana’da Bayram alışverişi yoğunluğu başladı
Atık su giderinde mahsur kalan anne kedi ve 2 yavrusu kurtarıldı
Atık su giderinde mahsur kalan anne kedi ve 2 yavrusu kurtarıldı
Son Haberler
Cem Yılmaz da abonelik sistemine geçti Magazin
Cem Yılmaz da abonelik sistemine geçti
Antalya'da tefecilik operasyonu Yerel Haberler
Antalya'da tefecilik operasyonu
ŞAP hastası 29 hayvanı satmak istedi Gündem
ŞAP hastası 29 hayvanı satmak istedi
Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Konya'da Yaşam
Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Konya'da
15 yaşındaki kamyon sürücüsü motosikletliye çarptı. Motosikletli hayatını kaybetti Gündem
15 yaşındaki kamyon sürücüsü motosikletliye çarptı. Motosikletli hayatını kaybetti
Akaryakıt kaçakçılığında 2 gözaltı Gündem
Akaryakıt kaçakçılığında 2 gözaltı
Deniz Türüç şampiyonluk maçı için stada geldi. Tarafını belli etti Spor
Deniz Türüç şampiyonluk maçı için stada geldi. Tarafını belli etti