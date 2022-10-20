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  • Soma faciasında Enerji Bakanı olan AKP'li Taner Yıldız 'NASA'nın uzay mekiği fırlatmalarında iki tane ölüm kazası var' d

Soma faciasında Enerji Bakanı olan AKP'li Taner Yıldız 'NASA'nın uzay mekiği fırlatmalarında iki tane ölüm kazası var' dedi. Kömür çıkarmakla uzaya gitmeyi birbirine bağladı

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı maden ocağındaki patlamada 41 madenci vefat ederken 11 kişi de yaralandı. Bilirkişi heyetinin incelemelerinde bulunan Bartın Barosu Başkanı Ferhat Parlatır, “Bizim genel olarak izlenimimiz ve tespitlerimiz burada olayın bir ihmal olduğudur.” dedi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:55
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Soma faciasında Enerji Bakanı olan AKP'li Taner Yıldız, kömür çıkarmakla uzaya gitmeyi birbirine bağladı: 'NASA'nın uzay mekiği fırlatmalarında iki tane ölüm kazası var'

Soma faciasında Enerji Bakanı olan AKP'li Taner Yıldız 'NASA'nın uzay mekiği fırlatmalarında iki tane ölüm kazası var' dedi. Kömür çıkarmakla uzaya gitmeyi birbirine bağladı
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TBMM Genel Kurulu’nda bugün, maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla tüm partiler tarafından verilen araştırma önergeleri görüşüldü.

Görüşmeler sırasında AKP adına söz alan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’dan akılalmaz bir savunma geldi. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasında Enerji Bakanı olan Yıldız, dünyanın en tehlikeli girişimi olarak gösterilen uzaya mekik gönderme ile maden ocaklarındaki çalışmaları bir tuttu. Yıldız, Avrupa’da on yıllardır tek bir ölümün yaşanmamasını görmezden gelerek şunları söyledi:

“Gerçekler, yalnızca bu dünyadaki verilecek hesap makamları ile alakalı değildir. Dünya vardır, ahiret vardır. Her birimiz Allah’a hesap vereceğiz. Bununla alakalı da herhangi bir gerçeğin üzerinin örtülmesi söz konusu olabilemeyecektir. Bundan daha tabii ne vardır. Bir insanının kanun karşısında haklı oluşu, bütün vicdanları aynı oranda rahatlatmayabilir.”

“NASA’NIN İKİ TANE ÖLÜMLÜ KAZASI VAR”
Kömür çıkarmakla uzaya gitmeyi birbirine bağlayan Yıldız, şöyle konuştu:

"NASA, bugüne kadar 135 tane uzay mekiğini fırlattı. Her fırlatmada 1,5 milyar dolarlık maliyeti olan bir yapıyla gitti, iki tane ölümlü kazası var. NASA'nın bütün stratejilerini değiştiren biliyorsunuz, Columbia ve Challenger ile beraber bunun üzerinde araştırma grupları kuruldu. Bunu şunu için söylüyorum bir mühendis olarak, yalnızca 180 bin metreküp gazın deşarj olup da patlamanın olmadığı zaman var, bunun onda biri gazın deşarj olup da patlamanın olduğu zaman var. Tabii ki bunun teknik bir sebebi var. Sebepsiz olmuyor bu. Bir ateş vesilesi mi oldu, bir kıvılcım oluşturacak bir zemin mi oldu; bunları söylemek için şu an erken.

"HER BİRİMİZ, DÜNYADAKİ VERECEĞİMİZ HESAPLA BERABER AHİRETTE DE HESABI VERECEĞİZ"
Verdiğim herhangi bir teknik örnek, herhangi bir konuyu meşru hale getirmek için verilen örnek değildir, yalnızca konunun anlaşılmasına dönüktür. Şeffaflığın gücünü kullanacağız diyorum. Bunun daha ötesinde bir şey yok. Kimse bu vebali alamaz. Kimse bu veballe… Geçen bir konu tartışıyoruz birisi ile 'Sen ahirete inanıyor musun' dedim. 'İnanıyorum' dedi. 'Niye inanmıyormuş gibi yapıyorsun o zaman.' dedim. Biz her birimiz, dünyadaki vereceğimiz hesapla beraber ahirette de hesabı vereceğiz."

Önerge, Meclis’te grubu olan AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin oy birliği ile kabul edildi. Meclis, bir komisyon kurarak, Bartın’da 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasını araştıracak.

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Tekin Ertürk
20.10.2022 12:08
akp ve mhp seçmenin bir an önce Yüce Kuran'ı okuması gerekiyor tüm doğlular ve gerçekler oradda.  
 
Abbas
20.10.2022 12:06
Pudra şekerimi kokladın???  
 
Ali Çizme
20.10.2022 12:01
Kaza demek için, hertürlü öngörülebilen önlemin alınmış olması gerekir. Nasa ile ne alaka, ancak kömür madeni kömür madeni ile karşılaştırılabilir.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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