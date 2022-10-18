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  • Soma faciasında “Onun ‘fıtrat’ dediğine gelişmiş ülkeler ‘cinayet’ diyor” diyen Devlet Bahçeli, Bartın için “8 yıl öncek

Soma faciasında “Onun ‘fıtrat’ dediğine gelişmiş ülkeler ‘cinayet’ diyor” diyen Devlet Bahçeli, Bartın için “8 yıl önceki Soma'yı hatırlatmak hastalıklıdır” dedi

Bartın maden faciasının ardından ihmallerin araştırılmasına yönelik eleştirilere tepki gösteren MHP Lideri Devlet Bahçeli, "8 yıl önceki Soma'yı hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklıdır..." ifadesini kullandı. Bahçeli'nin sözleri, Soma faciasının ardından Erdoğan'a yönelik eleştirilerini akıllara getirdi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 12:36
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Bartın faciası için “8 yıl önceki Soma'yı hatırlatmak hastalıklıdır” diyen Devlet Bahçeli, bakın Soma faciasında ne demişti?

Soma faciasında “Onun ‘fıtrat’ dediğine gelişmiş ülkeler ‘cinayet’ diyor” diyen Devlet Bahçeli, Bartın için “8 yıl önceki Soma'yı hatırlatmak hastalıklıdır” dedi
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Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Bartın'da yaşanan maden faciasına ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, madendeki ihmallere yönelik eleştirilere ateş püskürdü. Bahçeli, "Maden ocağındaki patlamayı bahane ederek el ovuşturan kim ya da kimler varsa bize göre samimi değildir. Acı üzerinde istismar yapmanın mert ve sorumlu bir tavırla hiçbir ilgisi olamaz. Bunlar tespit edilirse muhakkak hesabı sorulacaktır. Amasra'yı konuşurken 8 yıl önceki Soma felaketini hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklı bir yaklaşımdır. Biz kardeşlerimizin bulunup çıkarılmasını bekliyorken provokasyona heveslenenler hem alçak hem de ahlaksızdır." ifadelerini kullandı.

"Sayıştay'ın 2017 ve 2019 raporlarında Amasra bölümlerini servis edenlerin önü, arkası araştırılmalıdır." diyen Bahçeli'nin sözleri, Soma faciasının ardından yaptığı konuşmayı akıllara getirdi. 20 Mayıs 2014 tarihinde, partisinin grup toplantısında Soma'daki maden faciası ile ilgili dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fıtrat' değerlendirmesine  "Acımasız ve kalpsiz şahsiyetin zırvası" yanıtını vermişti. Bahçeli, "Gelişmiş ülkeler buna cinayet demiştir. Başbakan'ın anlamadığı budur" diye konuşmuştu.

Bahçeli Soma maden faciasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Soma faciası her şeyi gün yüzüne çıkarmıştır. Daha az üşüyelim, daha çok ısınalım diyerek çalışan işçilerin hakkını ödemek kolay değil. Kimse bu olayı örtbas etmeye çalışmasın.

13 Mayıs günü gerçekleşen felakete devlet müdahale etmiştir. Başta Enerji Bakanı olmak üzere geceli gündüzlü can kurtarmak için çalışanlara buradan teşekkür ediyorum. Maden ocağını işleten özel firma ilk başta trafo patlaması olduğunu ileri sürmüştür ancak birkaç gün sonra en son felakete sebep olarak karbonmonoksit gazının ocağı kapsadığı iddia edilmiştir. İddia edilenin aksine denetim eksikliklerinin hat safhada olduğu anlaşılmaktadır.  Yapılan tespit ve açıklamalardan anlaşılmıştır ki maden ocaklarında yaşam odalarının olmayışı, yanmaz kablo kullanılmayışı, maskelerin eski olması, asansörlerin ve gaz ölçüm cihazındaki aksaklıkların varlığı ağır fatura çıkarmıştır.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER 'CİNAYET' DİYOR"

Allah’tan Başbakan 14. Yüzyılda Avrupa’yı inim nimi inleten veba salgınından bahsetmemiştir. Başbakan eğer önüne koyulsaydı buzdağına çarparak batan Titanic’te ölen binlerce kişiden bile örnekler verebilirdi. Nasıl olsa saçmalamak serbest ve maliyetsizdir. Yüreğimizi ateşe veren maden yıkımını batı ülkelerinde 19. Yüzyılda görülen örneklerle karşılaştırmak hezeyan ötesidir. Başbakan zamanda yolculuk yapayım derken yanlış butona basmış ve duvara toslamıştır. Başbakan’ın fıtrat dediğine gelişmiş ülkeler cinayet demektedir. Tedbir olmadan tevekkül olmayacaktır. 

HEMEN TESPİT EDİLMELİDİR

Maden ocağı firmasının biz inceledik sorun yok demesi trajikomik bir ifadedir. Ölüm madeninde çalışanların aleyhinde olumsuzluklar varken herhangi sorun yoktur diyen kim varsa tespit edilip haklarında işlem yapılmalıdır.Başbakan ve hükümeti de yandaş medya vasıtası ile suçu üzerinden atmamalıdır.

"BAŞBAKAN'IN FITRATINDA HORTUMLAMAK VAR"

Bahçeli, "Başbakan Erdoğan'ın 'bunun fıtratında bu var' demesi acımasız bir şahsiyetin zırvasıdır. Bu nasıl bir fıtrattır ki sürekli olarak madencilerimizi bulmaktadır. Başbakan’ın fıtratında hortumlayarak zenginleşmek madencinin fıtratında toprak altında kalarak can vermek vardır. Başbakan'ın fıtratında önüne gelene tokat atmak suçsuz günahsız vatandaşlarımıza galiz küfürler savurmak, madencinin fıtratında madenlerde ölmek vardır" diye konuştu. 

"BAŞBAKAN ERDOĞAN SOMA'DA TERÖR ESTİRMİŞTİR"

Bahçeli, sözlerini söyle sürdürdü; "Başbakan’ın fıtratında aşağılık müşavirlerinin yerde kıvranan vatandaşlara tekme atması madencinin fıtratında banka borçları içinde kıvranmak vardır. Bu nasıl bir fıtrattır. Başbakan Erdoğan Soma’ya gitmiş ve terör estirmiştir. Neredeyse ringe çıkan boksörler gibi gardını almıştır. Başbakan’da anlayış tolerans kalmamıştır. Hükümet ve yandaşları utanmasa Somadaki, faciayı bile paralele yapıya mal edecektir. Başbakan manen bitmiş kalben tükenmiştir. Allah’tan Başbakan 14. Yüzyıl’da Avrupa’yı inim inim inleten veba salgınından bahsetmemiştir. Önüne koyulsaydı Başbakan buzdağına batarak çarpan Titanic’te ölen binlerce kişiden bile örnekler verebilirdi. Nasıl olsa saçmalamak serbest ve maliyetsizdir. Yüreğimizi ateşe veren maden yıkımını batı ülkelerinde 19. Yüzyıl’da görülen örneklerle karşılaştırmak hezeyan ötesidir. Zamanda yolculuk yapayım derken yanlış butona basmış ve duvara toslamıştır. Başbakan’ın fıtrat dediğine gelişmiş ülkeler cinayet demektedir. Tedbir olmadan tevekkül olmayacaktır. MHP Soma’daki olayın bir daha yaşanmaması için yapılacak çalışmalara her türlü desteği verecektir."

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Reisim Atatürk
18.10.2022 12:46
Kendi partisi içindekiler hariç Bahçeli'yi ciddiye alan kaldı mı ?  
 
göktürk
18.10.2022 12:46
Allah hiç bir faniyi bu durumlara düşürmesin...  
 
Msc
18.10.2022 12:40
Sayın Bahçeli,sadece partime kan kaybettiriyorsun  
 
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