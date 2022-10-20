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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında alacağı maaş belli oldu

Meclis'e sunulan Cumhurbaşkanlığı’na ait 2023 yılı bütçe teklifine göre, “Cumhurbaşkanı ödeneği” artmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 maaşı, 2022 yılında olduğu gibi aylık 100 bin 750 lira oldu...

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 21:30
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Meclis’e sunulan yeni bütçede ortaya çıktı. Erdoğan’ın alacağı maaş belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında alacağı maaş belli oldu
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TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı'na ait 2023 yılı bütçe teklifine göre, “Cumhurbaşkanı ödeneği” artmadı. 2023 yılı için ayrılan Cumhurbaşkanı ödeneği, 2022 yılında olduğu gibi 1 milyon 209 bin olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı, 2022 yılında olduğu gibi aylık 100 bin 750 lira oldu. 2022 yılı ek bütçe teklifinde Cumhurbaşkanı'nın maaşına zam yapılacağına ilişkin tartışmanın ardından Erdoğan TBMM'ye çağrı yapmış ve ek bütçe teklifinden cumhurbaşkanı maaşına zam ile ilgili madde yasaya konulmamıştı. Cumhurbaşkanlığı'nın temsil ve tanıtma giderleri içinse 105 milyon TL ayrıldı.

2023 bütçesi kanun teklifinin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM'ye sunuldu. Cumhurbaşkanlığı'na 2023 yılı merkezi bütçesinden, 6 milyar 637 milyon 60 bin TL ödenek ayrıldı.

BU YIL ARTIRILMADI

Bütçe teklifinde; Cumhurbaşkanı'nın maaşının bulunduğu “Cumhurbaşkanı ödeneğine” ise 1 milyon 209 bin TL ayrıldı. Ancak ödeneğin 2022 yılı başlangıç ödeneği de 1 milyon 209 bin TL olarak belirlenmişti. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 bin 750 lira olan aylık maaşı, bu yıl artmadı.

Haziran 2022'de; TBMM'ye ek bütçe yasa teklifi sunulmuş, Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 zam yapılması öngörülmüştü. Eleştiriler üzerine Erdoğan, “Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski Cumhurbaşkanları ile merhum Cumhurbaşkanlarının hak sahiplerine yapılan ödemelerin de göstergesidir” açıklamasını yapmıştı. “Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle” maaşıyla ilgili bir tasarrufta bulunmasının mümkün olmadığını savunan Erdoğan, şunları söylemişti:

“Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öyle zıvanadan çıkardı ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir. Bunun için buradan TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum.”

TEMSİL VE TANITMAYA 105 MİLYON

Cumhurbaşkanlığı'nın önümüzdeki yılki “temsil ve tanıtma giderleri” için 105 milyon TL ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara” yapacağı transferler için 27 milyon TL, “hane halkı ve işletmelere” yapacağı transferler için ise 15 milyon lira bütçe verildi.

Cumhurbaşkanlığı'nda ayrıca, sadece Erdoğan'ın bilgi sahibi olduğu Örtülü Ödenek de bulunuyor.

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Abbas
20.10.2022 22:37
Bakın niye artırmıyor, Bay Kemal gelecek, o az maaş alsın diye, ya Bay Kemal belki de %50 azaltır CB maaşını??  
 
burak
20.10.2022 22:15
sanki bunlarin maasa ihtiyaci var. hersey cok seffaf ya!  
 
Yeter
20.10.2022 22:12
Ekmek elden su gölden. Örtülü ödenek emrinde. Hiç maaş almasa ne olur. ABD başkanları gibi sarayda her şeyi cebinden ödese görürdu TL nin ne hale geldiğini.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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