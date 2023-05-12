Flaş iddia: Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacak

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce’nin, aldığı daveti kabul ettiği ve Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağı öne sürüldü.

Flaş iddia: Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacak

Gazeteciler Levent Gültekin ve Özlem Gürses, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bugün Millet İttifakı'nın Ankara'daki mitingine katılacağını iddia etti.

Levent Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi aldığım bir habere göre Muharrem İnce, Millet İttifakının yarın Ankara’daki mitingine katılmayı kabul etmiş" ifadelerine yer verdi.

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TV 5 yayınındaki "Sayın İnce, aldığı bir davetle kurmaylarıyla birlikte Ankara'daki mitingde olabilir gibi geliyor bana" değerlendirmesini paylaşan Özlem Gürses de, "Tam da söylediğim gibi… Sn Muharrem İnce yarın Millet İttifakının büyük Ankara Mitingine katılmayı kabul etti…" dedi.

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