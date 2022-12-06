26 ilden gelen anket sonuçları Ankara’da yeniden hesap yaptıracak

Haziran 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine az bir süre kaldı. Gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine çevrildi.

Birçok firma, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor.

Artıbir Araştırma, 21-30 Kasım tarihlerinde 26 kentte 1.500 kişiyle telefonla görüşerek hazırladığı anketin sonuçlarını paylaştı.

‘Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusunun yöneltildiği katılımcıların verdiği cevaplar şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 30,4

CHP: Yüzde 27,9

İYİ Parti: Yüzde 14,7

HDP: Yüzde 11,8

MHP: Yüzde 5,4

DEVA Partisi: Yüzde 4,8

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

BTP: Yüzde 1,1

Zafer Partisi: Yüzde 0,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,3

Memleket Partisi: Yüzde 0,3

Ayrıca katılımcılara ‘Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki adaylardan kime oy verirsiniz?’ diye de soruldu. Cevaplar şöyle oldu:

Araştırmaya göre Kılıçdaroğlu yüzde 43,8 oy aldı.

Erdoğan yüzde 38,2'de kalıyor.

Kararsızların oyu ise yüzde 18.

Anket kapsamında yöneltilen diğer sorular ve cevaplar şöyle oldu:

‘Sizce Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olmalı mı?’

Evet: Yüzde 35,1

Hayır: Yüzde 52,5

Kararsız: Yüzde 12,4

‘Sizce Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmalı mı?’

Evet: Yüzde 49,3

Hayır: Yüzde 37,1

Kararsız: Yüzde 13,6

‘Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu hangisidir?’

Ekonomi: Yüzde 79,7

Eğitim: Yüzde 10,6

Sığınmacılar: Yüzde 6,9

Hepsi: Yüzde 2

Sorun yok: Yüzde 0,8

‘Önümüzdeki 1 yılda sizin ve ailenizin maddi durumunun nasıl olmasını bekliyorsunuz?’

Daha iyi olacak: Yüzde 8,3

Daha kötü olacak: Yüzde 72,6

Aynı kalacak: Yüzde 19,1

‘Önümüzdeki 1 yılda Türkiye’nin ekonomik durumunun nasıl olmasını bekliyorsunuz?’

Daha iyi olacak: Yüzde 9,7

Daha kötü olacak: Yüzde 76,2

Aynı kalacak: Yüzde 14,1

‘Önümüzdeki 1 yılda enflasyon ne yönde değişim gösterecek?’

Enflasyon artacak: Yüzde 74,2

Enflasyon azalacak: Yüzde 16,8

Fikrim yok: Yüzde 9

‘Size göre Türkiye’nin ekonomik sorunları kısa zamanda çözülür mü?’

Evet çözülür: Yüzde 12,6

Hayır çözülmez: Yüzde 79,3

Fikrim yok: Yüzde 8,1

‘Size göre Türkiye’nin ekonomik sorunlarını Millet İttifakı çözebilir mi?’

Evet çözer: Yüzde 58,6

Hayır çözemez: Yüzde 36,2

Fikrim yok: Yüzde 5,2

‘AK Parti’yi ekonomi yönetiminde ne derece başarılı buluyorsunuz?’

Çok başarılı: Yüzde 4,9

Başarılı: Yüzde 9,3

Ne başarılı ne değil: Yüzde 10,4

Başarısız: Yüzde 42,1

Çok başarısız: Yüzde 33,3

‘Sizce kamuda yolsuzluk yapılıyor mu?’

Evet: Yüzde 82,6

Hayır: Yüzde 6,2

Fikri yok: Yüzde 11,2