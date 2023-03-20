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Son Dakika... Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi'nde

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP Genel Merkezi'nde olduğu ve Erdoğan ile görüştüğü öğrenildi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 20:38
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Son Dakika... Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi'nde

Son Dakika... Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi'nde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AKP Genel Merkez'e davet ettiği iddia edildi.

HaberTürk muhabiri Esra Nehir'in aktardığına göre eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Merkezi'ne davet edildi.

AKP'ye başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatan Nehir, Şimşek'in yaklaşık 40 dakika önce Genel Merkez'e giriş yaptığını bildirdi.

REUTERS YAZMIŞTI

Reuters haber ajansı, AKP'nin ekonomi politikalarında tartışmalı "yeni ekonomi modeli"ni terk ederek özüne döneceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi hedeflediğini ileri sürmüştü.

Ayrıntılar geliyor...

 

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