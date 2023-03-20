Son Dakika... Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AKP Genel Merkez'e davet ettiği iddia edildi.
HaberTürk muhabiri Esra Nehir'in aktardığına göre eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Merkezi'ne davet edildi.
AKP'ye başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatan Nehir, Şimşek'in yaklaşık 40 dakika önce Genel Merkez'e giriş yaptığını bildirdi.
REUTERS YAZMIŞTI
Reuters haber ajansı, AKP'nin ekonomi politikalarında tartışmalı "yeni ekonomi modeli"ni terk ederek özüne döneceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi hedeflediğini ileri sürmüştü.
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