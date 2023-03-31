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Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti

Erdoğan'la yaptığı görüşmede bakanlık teklifini reddeden Mehmet Şimşek'ten bomba Kemal Kılıçdaroğlu hamlesi geldi. Şimşek daha sonra beğenisi geri çekti.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 20:09
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Erdoğan'ın teklifini reddeden Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi

Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
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AKP'nin eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemlerde sıkça konuşulan siyasetçilerin başında geliyor.

Şimşek son olarak Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası videosunu beğenerek dikkatleri üstüne çekti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine AKP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştiren Mehmet Şimşek'in, Erdoğan tarafından kendisine sunulan bakanlık teklifini reddettiğini iddia edilmişti.

Yapılan görüşme sırasında ise, Şimşek'ten olumlu yanıt alınacağı düşünülerek AKP Genel Merkezi önünde kürsü hazırlanmıştı. 

MEHMET ŞİMŞEK'TEN BOMBA KILIÇDAROĞLU HAMLESİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mehmet Şimşek'ten sosyal medyada bomba Kılıçdaroğlu hamlesi geldi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan seçim çalışmalarını başlattığı videoyu beğenen Şimşek sosyal medyada gündem oldu.

BEĞENİSİNİ GERİ ÇEKTİ

Öte yandan Mehmet Şimşek'in daha sonra beğeniyi geri çektiği görüldü. Mehmet Şimşek'in hesabının bio kısmında ise "Opinions are mine. Retweets or likes are not endorsements" yani 'Retweetler ve beğeniler tasvip ettiğim anlamına gelmez' yazması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AKP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede Erdoğan'ın Şimşek'e bakanlık teklif ettiği iddia edilmişti. Görüşme sonrası AKP ve Mehmet Şimşek taraflarında ayrı ayrı açıklamalar gelmişti.

"AKTİF SİYASETİ DÜŞÜNMÜYOR"

Erdoğan'la görüşmesinin ardından gazetelere görünmeden Genel Merkez'den çıkan Şimşek'le ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Görüşmenin 'olağan' olduğunu belirten Çelik, Mehmet Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediğini kaydetti.

Çelik şunları söyledi:

"Sivil toplum kuruluşlarında önemli danışmanlıklar yapıyor. Dünyada geliştirilen politikalara katkı veriyor. Aktif siyaseti düşünmediğini ifade etti. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak herhangi bir şekilde beyan ettiği, emrettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini, her türlü çabayı göstereceğini, emek sarf edeceğini bir kere daha ifade etti. Dolayısıyla dediğim gibi olağanüstü bir durum yok Mehmet Bey'le ilgili. Mehmet Bey zaten gelip giden bir arkadaşımız buraya. Bizim kendisiyle dışarıda da görüştüğümüz bir arkadaşımız. Aktif siyaseti kendisi düşünmüyor."

"KATKI VERMEYE HAZIRIM"

Şimşek, görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."

 

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