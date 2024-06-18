Son dakika... Eylem Tok hakkında mahkeme kararını verdi

Eyüpsultan'da 29 yaşındaki Murat Aci'nin aracına lüks cipiyle çarparak, Aci'nin ölümüne sebep olan yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki, T.C. olaydan sonra annesiyle ABD'ye kaçmıştı.

ABD'deki dava süreci başladı. Türkiye'nin iade için sunduğu deliller mahkemeye sunuldu. Boston'daki duruşma saat 18:00'de başladı. Eylem Tok’un avukatının duruşmayı 20:30’a ertelemek istediği ancak hakimin, başka bir dava olduğu gerekçesiyle talebi kabul etmediği öğrenildi. Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok’un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran’da yapılmasına karar verildi.

"ABD'DE VURKAÇ DAVALARINA MÜSAMAHA YOK"

AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, Habertürk'te canlı yayına bağlanarak şunları söyledi:

Bu duruşma ikiye bölünde aslında. Hakim anne Eylem Tok ve oğlunun duruşmalarını ayırdı. Eylem Tok'un tutukluluk halinin devam etmesine devam etti. 18 yaşından küçük olduğu için Timur Cihantimur 21.00'de mahkeme karşısına çıkacak. İlk duruşmada hakimin delilleri inceleyeceği ve ona göre nihai kararı vereceği belirtildi. ABD'de çok önemli vurkaç davalarında hem mahkeme hem de kamuoyu bu tür konulara müsamaha göstermiyor. Amerikan yargısı bu türden trafik kazalarında, sanığın orada kaza mahallini terk ederek kazazedelerin hayatının kurtarılması için çaba göstermemesi ve kaçmaya çalışmasını büyük kusur olarak görüyor.

AİLE KARARDAN MEMNUN

Habertürk Muhabiri Alihan Tok, şunları aktardı:

Aile kararı olumlu karşıladı. Eylem Tok mahkeme salonuna geldi. Tanınmamak için saçını kestirip, sarıya boyattığı ve turuncu kıyafet giydiği görüldü. Eli kelepçeli bir şekilde geldi. Tercüman aracılığıyla iletişim kuruluyordu. Avukat 'Bu olay Türkiye'de işlenen bir suçun davası mı, yoksa iade davası mı?' diye sordu. Davada hakim delillerin toplanması için duruşmayı erteledi. Aile olumlu karşıladı. Hızlı bir kararla oldu bittiye getirilmek istemiyor. Kazaya karışan 17 yaşındaki sürücü 20.30'da mahkemeye çıkacak. Öte yandan hakim Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. 27 Haziran'da Eylem Tok tekrar hakim karşısına çıkacak.

"BİR KATİL ANNESİ OLMAK NASIL BİR DUYGU?"

Duruşmayı yerinde takip eden Voice of America muhabiri Mehmet Sümer, duruşma esnasında yaşananları aktardı.

Sümer, sosyal medya hesabından duruşma anına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eylem Tok duruşma sonunda izleyiciler arasından kendisine "Bir katil annesi olmak nasıl bir duygu?" diye seslenen bir Türk vatandaşına " Allahu ekber" diyerek yanıt verdi. Bizim sorularımızı yanıtsız bıraktı. Eylem Tok salona elleri kelepçeli ve üzerinde hükümlü yazan bir sweatshirtle geldi. Ayağında da mahkumların giydiği turuncu pantalonlardan vardı. Saçları fönlü, tırnakları ojeliydi ve yüzünde makyajı vardı."

NE OMUŞTU?

Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durdurarak tamir eden gruba, lüks ciple çarptıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise de yaralanmıştı.

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