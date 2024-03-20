Son dakika... FED faiz kararını açıkladı

Kaynak: HaberTürk
Son dakika... FED faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) bugünkü toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faizi 23 yılın zirvesinde sabit tutma kararı aldı.

Fed yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC böylece 5 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

Bugün yayımlanan karar metninde FOMC'nin, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmadaki risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği kanaatinde olduğu ifade edildi.

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FAİZ İNDİRİMİNDE 'GÜVEN' VURGUSU

Komitenin faiz oranına ilişkin herhangi bir ayarlamayı değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceği belirtilen açıklamada "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını beklemiyor" ifadelerini kullandı.

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3 FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Kararın yanında Fed yetkililerinin faiz öngörülerini gösteren nokta grafiği de yayımlandı. Buna göre Fed yetkilileri aralık ayında olduğu gibi 2024 genelinde 3 adet 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor. 19 Fed yetkilisinin öngörülerinin medyanını veren nokta grafiği indirimlerin zamanlaması konusunda ise herhangi bir bilgi vermiyor.

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