Son dakika... İsrail ordusu Gazze'nin merkezine girdi

İsrail Savunma Bakanı Galant, ordunun Gazze kent merkezine girdiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... İsrail ordusu Gazze'nin merkezine girdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail ordusunun Gazze'nin merkezine girdiğini açıkladı.

"HAMAS LİDERİ SIĞINAKTA KAPANA KISILDI"

Galant yaptığı açıklamada, "Hamas lideri Yahya Sinwar sığınakta kapana kısıldı. İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi" dedi.

"REHİNELER GERİ DÖNENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Rehinelerin serbest bırakılmadan herhangi bir insani ateşkes yapılmayacağını ifade eden Gallant, “Üzerimizdeki baskı artacak ancak rehineler geri dönene ve Hamas yenilene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadesini kullandı.

Savaşın ardından Hamas veya İsrail'in Gazze'yi yönetmeyeceğini belirten Gallant, Filistinlilere bir kez daha “güneye gitme” çağrısı yaptı.

Şimdiye kadar Lübnan'daki Hizbullah'tan 70 kişinin öldürüldüğünü de söyleyen Gallant, “Hizbullah ile savaşa girmekle ilgilenmiyoruz” diye konuştu.

İsrail tarafından bugün yapılan açıklamada, güçlerinin Gazze Şehri'nin derinliklerine doğru ilerlediğini, bölge sakinlerinin tankların Gazze'nin kentsel merkezine olası bir saldırı için kenar mahallelere konuşlandırıldığını söylenmişti.

israilordusu.jpegİsrail Savunma Kuvvetleri Güney Komutanlığı komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, Gazze sınırı yakınında gazetecilere verdiği demeçte, "On yıllardır ilk kez İsrail Silahlı Kuvvetleri Gazze Şehri'nin kalbinde savaşıyor. Terörizmin kalbinde savaşıyor."

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haberler
Gazzeli işitme engelli aile. Yaşadıkları korku ve acıları işaret diliyle anlattılar
Blinken’dan Fidan’la görüşme açıklaması: "Gazze’den sivillerin çıkarılması konusunda görüştük''
İsrail muhalefetinden Gazze ve esir açıklaması. "Tüm anlaşmaları destekleyeceğiz"
İsrail Gazze'yi tamamen kuşattığını duyurdu
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
İYİ Parti'den AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun devletten 1,3 milyar TL teşvik aldığı ortaya çıktı Gündem
İYİ Parti'den AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun devletten 1,3 milyar TL teşvik aldığı ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Muslera açıklaması. Bayern Münih maçı öncesi konuştu Spor
Okan Buruk'tan Muslera açıklaması. Bayern Münih maçı öncesi konuştu
Memur ve emekli maaşlarına artık o para eklenmeyecek! Merkez Bankası açıkladı, yapılacak zam belli oldu... Ekonomi
Memur ve emekli maaşlarına artık o para eklenmeyecek! Merkez Bankası açıkladı, yapılacak zam belli oldu...
Filistinli 140 yaralı Mısır’a nakledildi Dünya
Filistinli 140 yaralı Mısır’a nakledildi
Tunceli'deki tarihi 'Gelin odaları' turizme kazandırılacak Yaşam
Tunceli'deki tarihi 'Gelin odaları' turizme kazandırılacak
Kayıp öğretmenin cansız bedeni derede bulundu. 4 gündür aranıyordu Gündem
Kayıp öğretmenin cansız bedeni derede bulundu. 4 gündür aranıyordu