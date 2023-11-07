Son dakika... İsrail ordusu Gazze'nin merkezine girdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail ordusunun Gazze'nin merkezine girdiğini açıkladı.

"HAMAS LİDERİ SIĞINAKTA KAPANA KISILDI"

Galant yaptığı açıklamada, "Hamas lideri Yahya Sinwar sığınakta kapana kısıldı. İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi" dedi.

"REHİNELER GERİ DÖNENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Rehinelerin serbest bırakılmadan herhangi bir insani ateşkes yapılmayacağını ifade eden Gallant, “Üzerimizdeki baskı artacak ancak rehineler geri dönene ve Hamas yenilene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadesini kullandı.

Savaşın ardından Hamas veya İsrail'in Gazze'yi yönetmeyeceğini belirten Gallant, Filistinlilere bir kez daha “güneye gitme” çağrısı yaptı.

Şimdiye kadar Lübnan'daki Hizbullah'tan 70 kişinin öldürüldüğünü de söyleyen Gallant, “Hizbullah ile savaşa girmekle ilgilenmiyoruz” diye konuştu.

İsrail tarafından bugün yapılan açıklamada, güçlerinin Gazze Şehri'nin derinliklerine doğru ilerlediğini, bölge sakinlerinin tankların Gazze'nin kentsel merkezine olası bir saldırı için kenar mahallelere konuşlandırıldığını söylenmişti.

İsrail Savunma Kuvvetleri Güney Komutanlığı komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, Gazze sınırı yakınında gazetecilere verdiği demeçte, "On yıllardır ilk kez İsrail Silahlı Kuvvetleri Gazze Şehri'nin kalbinde savaşıyor. Terörizmin kalbinde savaşıyor."

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