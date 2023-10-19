Son dakika... İsrail tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekiyor

Edinilen bilgilere göre İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı operasyonda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi ve son olarak Gazze'de İsrail güçlerince bir hastanenin bombalanması sonucu 500'e yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesi büyük tepki çekmişti.

Türkiye'de de çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti, İstanbul ve Ankara'da İsrail elçiliklerinin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.