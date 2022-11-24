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Son Dakika... İstanbul'da suya yüzde 25 zam

İBB Meclisi’nde alınan karar ile İstanbul’da suya yüzde 25 zam yapıldı. Zamlı tarife 1 Aralık itibariyle yürürlüğe girecek.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 19:10
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Son Dakika... İstanbul'da suya yüzde 25 zam

Son Dakika... İstanbul'da suya yüzde 25 zam
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısında İSKİ’nin su fiyatlarına yüzde 45 oranında zam teklifi reddedilirken, AKP grubunun yüzde 25’lik zam teklifi kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı oturumunda İSKİ Genel Kurulu yapıldı. Kurulda İstanbul'da suya yüzde 25 zam kararı oybirliğiyle alındı.

Zamlı tarifeyle konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademe birim fiyatı 11.69 TL'den 14.61 TL'ye, 16-30 metreküp arası 2. kademe birim fiyatı 17.56 TL'den 21.95 TL'ye çıkarılacak. 

Ayrıntılar geliyor...

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İSO
24.11.2022 20:27
Topal ördek böyle oluyor işte başka lafa gerek yok.  
 
Trenci
24.11.2022 20:21
Ne kadar düșünceli.!! akepe grubu.  
 
Turan s
24.11.2022 20:19
Akp gurubu mecliste çoğunluğu olduğu icin İBB de istediği gibi at koşturuyor.. kentsel dönüşüm yapmak isteyen ev sahiplerine aylık destek vermek için CHP 4500 TL önergesini Akp gurubu 1500 TL düşürdü  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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