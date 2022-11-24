Son Dakika... İstanbul'da suya yüzde 25 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısında İSKİ’nin su fiyatlarına yüzde 45 oranında zam teklifi reddedilirken, AKP grubunun yüzde 25’lik zam teklifi kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı oturumunda İSKİ Genel Kurulu yapıldı. Kurulda İstanbul'da suya yüzde 25 zam kararı oybirliğiyle alındı.
Zamlı tarifeyle konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademe birim fiyatı 11.69 TL'den 14.61 TL'ye, 16-30 metreküp arası 2. kademe birim fiyatı 17.56 TL'den 21.95 TL'ye çıkarılacak.
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