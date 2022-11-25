Asgari ücrete zam gelmeden yağmur gibi zam yaptılar. Etiketlere bakın hele

Son dönemde vatandaş ekonomik krizle boğuşuyor.

Ülkede yüksek enflasyon vatandaşı gittikçe zora sokuyor. Asgari ücret alan vatandaşlar geçimini adeta sağlayamaz hale gelmişken bir de marketlerde yapılan sürekli zamlar tüketiciyi isyan ettirdi.

Bununla birlikte birçok zincir marketler yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi temel gıda ürünleri fahiş fiyatla satmaya başladı. Özellikle market reyonlarında birçok ürüne günaşırı zam yapıldı.

Bu süreçte, çeşitli marketler, ürünlere yeni fiyat belirlenmiş etiketleri çıkartarak sürekli olarak ürünlerin fiyatlarına zam yapıyor. Sosyal medyada yayınlanan yeni fotoğraflarda ise, tekrardan birçok temel gıda ürününe büyük oranda zam yapıldığı ve yeni fiyat etiketlerinin eskisiyle değiştirildiği görüldü. Halihazırdaki asgari ücretle geçinemeyen vatandaşlar ise söz konusu bu görüntüye isyan etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, birçok ürünün fiyatının değiştirildiği ve bazı ürünlere zam yapıldığı görüldü.

İşte o ürünler: