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Asgari ücrete zam gelmeden yağmur gibi zam yaptılar. Etiketlere bakın hele

Gıdada ürünlere zam yağmuru sürüyor. Asgari ücrete zam gelmeden bazı zincir marketler yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi temel gıda ürünlerini fahiş fiyatla satmaya başladı. İşte o fiyatlar...

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:28
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Zam yağmuru bitmek bilmiyor: Asgari ücrete zam gelmeden temel gıda ürünlerine zam geldi

Asgari ücrete zam gelmeden yağmur gibi zam yaptılar. Etiketlere bakın hele
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Son dönemde vatandaş ekonomik krizle boğuşuyor. 

Ülkede yüksek enflasyon vatandaşı gittikçe zora sokuyor. Asgari ücret alan vatandaşlar geçimini adeta sağlayamaz hale gelmişken bir de marketlerde yapılan sürekli zamlar tüketiciyi isyan ettirdi. 

Bununla birlikte birçok zincir marketler yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi temel gıda ürünleri fahiş fiyatla satmaya başladı. Özellikle market reyonlarında birçok ürüne günaşırı zam yapıldı. 

Bu süreçte, çeşitli marketler, ürünlere yeni fiyat belirlenmiş etiketleri çıkartarak sürekli olarak ürünlerin fiyatlarına zam yapıyor. Sosyal medyada yayınlanan yeni fotoğraflarda ise, tekrardan birçok temel gıda ürününe büyük oranda zam yapıldığı ve yeni fiyat etiketlerinin eskisiyle değiştirildiği görüldü. Halihazırdaki asgari ücretle geçinemeyen vatandaşlar ise söz konusu bu görüntüye isyan etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, birçok ürünün fiyatının değiştirildiği ve bazı ürünlere zam yapıldığı görüldü.

İşte o ürünler:

 

 

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Cesim
25.11.2022 09:38
Maliyetler yüksek olunca zam kaçınılmaz. Elektrik,su,doğal gaz,akaryakıt 0 zamlandı. Mazot 8 lirayken 25 lira oldu...Bunları kim yaptı?  
 
Abbas
25.11.2022 09:36
Anadolu’da bir söz var, köpeksiz köye rastlamış değneksiz geziyor, işte ülkeyi yönetenler kendini düşününce, herkes aynısını yapıyor, tutuğunu hal ediyor  
 
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