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Benzine 3 günde 2 indirim 1 zam. Deponuzu yarın doldurun 

23 Kasım'da 1 lira 16 kuruş indirim yapılan benzin, 24 Kasım'da 55 kuruş zamlandı. Yarın ise (25 Kasım) benzine 45 kuruş indirimcik yapılacak. Zam ve indirimleri takip etmekten başlarının döndüğünü belirten araç sahipleri "Bizimle dalga geçiyorlar" yorumunu yaptı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:41
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Araç sahipleri şaşkına döndü. Benzine 3 günde 2 indirim 1 zam. Deponuzu yarın doldurun 

Benzine 3 günde 2 indirim 1 zam. Deponuzu yarın doldurun 
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Brent petrolün varil fiyatı her geçen gün düşmeye devam ederken, dünyanın bir çok ülkesinde benzin ve motorine indirim üstüne indirim yapılıyor. Bizde ise yapılan indirimciklerin devamı gelir diye tahmin edilirken, araya sıkıştırılan zam sürücüleri isyan etme noktasına getiriyor.

23 Kasım'da 1 lira 16 kuruş indirim yapılan benzin, 24 Kasım'da 55 kuruş zamlandı. Yarın ise (25 Kasım) benzine son dakika değişikliği olmazsa 45 kuruş indirimcik yapılacak. 

Bu gece yarısından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde benzinin litre fiyatı 45 kuruş ucuzlayacak.

45 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 20 lira 17 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 16 kuruşa düşecek. Benzin Ankara'da 20 lira 33 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 34 kuruştan depolara doldurulacak.

İndirim ise motorini pas geçti. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 91 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 23 lira 89 kuruştan, Ankara'da 24 lira 03 kuruştan, İzmir'de ise 24.09 kuruştan satılıyor.

Zam ve indirimcikleri takip etmekten şaşkına döndüklerini belirten araç sahipleri "Bizimle dalga geçmesinler. Dünyada benzin ve motorin fiyatları füze gibi düşerken, bizde ise indirimi küçücük yapıp, bir de araya zam sıkıştırıyorlar. Artık yolunacak kaz gibi bizi görmesinler bizleri" diyerek isyan ettiler. 

Benzine yapılacak indirim sonrası motorinle arasındaki fark İstanbul'un Avrupa Yakası mükayese edildiğinde 3 lira 73 kuruşa çıkacak. Yılbaşında motorin benzinden daha ucuzdu. 
Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

 

 

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